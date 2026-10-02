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Blu Radio  / Sociedad  / La millonaria cifra que mueven las fragancias en Colombia y cómo cambian los hábitos

La millonaria cifra que mueven las fragancias en Colombia y cómo cambian los hábitos

De acuerdo con datos de Euromonitor, el segmento de fragancias en Colombia creció un 12 % en ventas retail durante 2025, impulsado por productos masivos y nuevas tendencias olfativas.

El mercado de fragancias alcanzó $2,49 billones en Colombia en 2025
El mercado de fragancias alcanzó $2,49 billones en Colombia en 2025
Imagen generada con Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El mercado de las fragancias en Colombia alcanzó los $2,49 billones en ventas retail durante el año 2025, lo que representó un incremento del 12 % en comparación con el periodo anterior, según cifras reportadas por la firma consultora Euromonitor. El crecimiento responde a una transformación en los hábitos del consumidor, donde los productos de aseo cotidiano integran perfiles propios de la perfumería fina.

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De acuerdo con el análisis sectorial, el segmento masivo se posicionó como el más grande y dinámico de la categoría, debido a que los compradores buscan alternativas que combinen experiencias aspiracionales con precios accesibles. Esta dinámica ha llevado a que la frontera entre el cuidado personal tradicional y los perfumes sea cada vez menos rígida.

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En este contexto, la firma Mintel ha identificado oportunidades para productos corporales capaces de cruzar categorías al combinar funcionalidad, conveniencia y aromas elaborados. Paralelamente, las redes sociales y las microtendencias han acelerado el consumo de perfiles como la perfumería gourmand, basada en notas de frutas y postres, cuyos lanzamientos a nivel global aumentaron siete puntos porcentuales entre 2022 y 2024.

A la par con estas tendencias de consumo, multinacionales como Unilever han expandido sus portafolios en el país. A través de la marca AXE, la compañía lanzó en el mercado colombiano las referencias Cherry Spritz y Peach Infusion dentro de su línea Fine Fragrance Collection.

¿Por qué crece el consumo de fragancias en el país?

Según explicó Santiago Vallejo, Head of Marketing Andina de Unilever, el consumidor colombiano ya no busca únicamente el control del mal olor en los productos de uso diario, sino una experiencia olfativa más completa que integre ingredientes sofisticados dentro de rutinas funcionales.

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Foto: Pexels

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Por su parte, los análisis del sector señalan que las preferencias de los usuarios jóvenes están fuertemente influenciadas por la experimentación digital, lo que ha facilitado la adopción de composiciones complejas en formatos de consumo masivo.

¿Cómo evoluciona el mercado del cuidado personal?

La integración de la perfumería en productos de aseo diario responde a dinámicas clave en el mercado nacional:

  • Crecimiento en ventas: la categoría registró $2,49 billones en ventas retail en 2025.
  • Preferencia por el segmento masivo: representa la porción de mayor dinamismo por su balance entre costo y sofisticación.
  • Adopción de notas gourmand: incremento de ingredientes inspirados en frutas y postres en el desarrollo de nuevos productos.
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