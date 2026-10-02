Promueven curso gratuito de pre y poscosecha para fortalecer las capacidades del sector agropecuario

La cosecha no representa el final del proceso de un producto agrícola. Desde su salida del cultivo hasta la llegada al consumidor, factores como la temperatura, la humedad, la manipulación, el almacenamiento y el transporte pueden afectar su calidad, reducir su valor comercial y generar pérdidas.

Ante esta situación, UNIAGRARIA promueve el Curso Internacional Gratuito de Pre y Poscosecha, una iniciativa dirigida a estudiantes, productores, profesionales y demás actores del sector agropecuario interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el manejo y conservación de productos agrícolas.

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Angela Farias Campomanes, docente-investigadora del Departamento de Ingeniería de Alimentos de UNIAGRARIA, explicó que “un manejo inadecuado de factores como la temperatura y la humedad relativa, así como una manipulación, almacenamiento o transporte deficientes, puede deteriorar la calidad del producto y, con ello, disminuir su valor”.

Cosecha de papa colombiana // Foto: AFP

Pérdidas durante la poscosecha

Las pérdidas agrícolas pueden ser cuantitativas, cuando disminuye el peso o la cantidad física del producto, y cualitativas, cuando se presentan daños mecánicos, deshidratación, deterioro fisiológico, contaminación o cambios en características como sabor, olor y textura.

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“Estas pérdidas pueden afectar directamente la comercialización y el valor final de los productos. Por ello, un adecuado manejo durante las etapas de poscosecha resulta fundamental para conservar su calidad y reducir las afectaciones antes de que lleguen al consumidor”, señaló Farias.

Curso gratuito de pre y poscosecha

El curso se desarrollará de manera virtual y sincrónica por Zoom, todos los lunes de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., hora de Colombia, hasta el 9 de noviembre. Durante cinco sesiones se abordarán temas relacionados con maduración, calidad, conservación, almacenamiento, transporte, tecnologías poscosecha y estrategias para reducir pérdidas.

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