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Gobierno reactiva alianza con COLFUTURO y destina US$25 millones para formar profesionales

Para el próximo año se proyecta seleccionar cerca de 3.000 colombianos para cursar maestrías y doctorados fuera del país.

Estudiantes de Colfuturo.
Estudiantes de Colfuturo.
Foto: Colfuturo, Freepik.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El Gobierno Nacional anunció la reactivación de la alianza con COLFUTURO, con una inversión de 25 millones de dólares, recursos que estarán destinados a respaldar las cohortes de 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca.

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La presentación estuvo a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, quienes señalaron que el objetivo es ampliar las oportunidades de formación avanzada para profesionales colombianos.

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Para 2027, COLFUTURO proyecta seleccionar cerca de 3.000 profesionales, una cifra que triplicaría el número de beneficiarios seleccionados en 2026 y que sería la más alta en la historia de esta alianza.

Los recursos destinados al programa provienen de cartera recuperada y rendimientos financieros de convenios anteriores administrados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con las condiciones anunciadas, los beneficiarios podrán acceder a una beca equivalente al 25 por ciento y a bonos condonables adicionales de hasta el 40 por ciento, para alcanzar una condonación total de hasta el 65 por ciento.

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Además, el Gobierno y COLFUTURO anunciaron que revisarán los mecanismos de condonación para incentivar que los profesionales que culminen sus estudios se vinculen a la industria, trabajen en áreas consideradas prioritarias y lleguen a regiones donde existe una mayor demanda de profesionales con formación avanzada.

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La convocatoria para 2027 estará abierta entre el 4 de enero y el 4 de marzo. El proceso de selección continuará realizándose de manera anónima y con base en criterios de excelencia académica.

COLFUTURO también destacó que, desde 1992, el Programa Crédito Beca ha financiado los estudios de más de 18.000 profesionales colombianos, con una inversión acumulada de 590 millones de dólares.

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La renovación de esta alianza fue formalizada este 2 de octubre, en el marco de los 35 años de historia de COLFUTURO, con la participación de representantes del Gobierno Nacional y de la organización.

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Ministerio de Ciencia

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