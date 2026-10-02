El salario de los profesionales con pregrado cayó en los últimos 15 años en Colombia

La remuneración promedio de los trabajadores con pregrado universitario en Colombia sufrió una caída en los últimos 15 años. Así lo reveló un estudio elaborado por el Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, basado en datos del DANE y del Snies entre 2010 y 2025.

De acuerdo con la investigación, el ingreso mensual promedio de las personas cuyo máximo logro educativo fue el pregrado universitario bajó de $3,8 millones a $3,5 millones en dicho periodo. En el caso de los jóvenes de 25 a 29 años, grupo cercano a los recién egresados, el sueldo promedio disminuyó de $3,3 millones a $3,0 millones de pesos.

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Por su parte, la remuneración de los trabajadores con título de posgrado se mantuvo estancada en $6,9 millones mensuales durante el mismo lapso de tiempo. Esta cifra representa 7,8 veces el ingreso de quienes carecen de instrucción escolar.

Pese a esta reducción en los ingresos de los profesionales, el documento sostiene que la educación formal continúa siendo rentable en el mercado laboral colombiano. En promedio, un ocupado con pregrado gana cuatro veces más que una persona sin educación formal. Asimismo, la proporción de trabajadores en el país con educación superior aumentó del 17 % al 30 % entre 2010 y 2025.



¿Por qué cayeron los salarios de los graduados universitarios en Colombia?

Según explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, el estancamiento y la baja en los sueldos de los profesionales puede responder a diferencias en la calidad de algunos programas académicos, las capacidades de quienes acceden a la educación superior o las condiciones de sus primeros empleos.



Universidad Javeriana en Bogotá. Foto: Universidad Javeriana.

Por su parte, Gloria Lucía Bernal, directora del LEE de la Javeriana, precisó que la remuneración entre los profesionales varía según factores como la carrera cursada, la institución de egreso, el género y el área de desempeño. El informe también detalló que, desde 2021, los ingresos mejoraron para quienes cuentan con maestría, doctorado y formación técnica o tecnológica, mientras que disminuyeron para graduados de pregrado y especialización.



¿Qué es la plataforma 'Radar de Remuneración' y cómo consultar sus datos?

Como parte de la entrega del estudio, la Universidad Javeriana habilitó 'Radar de Remuneración', una plataforma interactiva de libre acceso diseñada con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.

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La herramienta permite a los usuarios explorar la relación entre el nivel educativo y los ingresos laborales en el país, ofreciendo consultas desglosadas por departamento, actividad económica, brechas salariales de género y diferencias entre el sector formal e informal. Los investigadores aclararon que las cifras corresponden a autorreportes y deben leerse como aproximaciones, pues en el sueldo final inciden variables como la experiencia, la ocupación y la región.