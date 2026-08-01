"La muerte física es un tránsito a otra dimensión energética": la teoría que desafía a la ciencia

El médico cirujano e investigador español Manuel Sans Segarra aseguró en entrevista con En Blu Jeans que, desde su experiencia clínica y el estudio de las experiencias cercanas a la muerte (ECM), la muerte no representa el final de la existencia, sino un cambio hacia otra dimensión.

El especialista, quien durante años fue jefe del Servicio de Cirugía Digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge, explicó que su interés por este fenómeno surgió tras atender pacientes con muerte clínica que, al ser reanimados, narraban experiencias que, según él, no podían explicarse desde la medicina tradicional.

"La muerte física es un tránsito a otra dimensión energética. Lo que perdemos o dejamos al universo es nuestro cuerpo material, pero nuestra auténtica realidad existencial es nuestro espíritu o supraconciencia", afirmó.

Sans Segarra sostuvo que estos pacientes, pese a presentar paro cardiorrespiratorio y ausencia de actividad cerebral registrada, describían con precisión lo ocurrido durante las maniobras de reanimación e incluso aseguraban haber observado situaciones ocurridas en otros lugares.



Según el médico, estos testimonios lo llevaron a estudiar durante años la literatura científica sobre las experiencias cercanas a la muerte y a concluir que este fenómeno "es una auténtica realidad dentro de la especie humana".

El investigador aseguró que quienes viven una experiencia cercana a la muerte (ECM) experimentan transformaciones profundas en su forma de entender la vida.

"Los que tienen la experiencia cercana a la muerte pierden rotundamente el miedo a la muerte", señaló. Durante la conversación también afirmó que, en su concepto, la conciencia no desaparece tras la muerte física y que existe una continuidad de la existencia en otra dimensión.

Publicidad

"La muerte no es real. Mi madre vive en otra dimensión", recordó al citar el testimonio de una paciente que, según relató, aseguró haber contactado con su madre fallecida durante una experiencia cercana a la muerte.

Durante la conversación Sans Segarra afirmó que, en su concepto, la conciencia no desaparece tras la muerte física y que existe una continuidad de la existencia en otra dimensión. Foto: Gemini

La física cuántica y la conciencia

Sans Segarra explicó que, aunque reconoce que el método científico tradicional no logra explicar estos fenómenos, considera que la física cuántica abre nuevas posibilidades para comprenderlos.

Publicidad

"Todo es energía y la energía ni se crea ni se destruye, se transforma", afirmó. A su juicio, el avance en el estudio de las energías de alta frecuencia podría permitir en el futuro entender mejor lo que denomina el "plano astral".

Un mensaje para quienes viven un duelo

El médico también envió un mensaje a las personas que han perdido a un ser querido, asegurando que, desde su perspectiva, la muerte no implica una desaparición definitiva.

"La pérdida del ser querido es el paso a otra dimensión. La auténtica identidad de esa persona está totalmente viva en otra dimensión energética", expresó.

Finalmente, anunció que en octubre publicará un nuevo libro titulado "La humanidad en crisis" y confirmó que visitará Colombia para presentar la obra y ofrecer conferencias en Bogotá y Barranquilla.

Escuche la entrevista aquí: