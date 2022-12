La primera dama no es conejillo de Indias de diseñadores: Pilar Castaño

Luego de que en redes sociales y medios de comunicación fuera tema de debate la chaqueta que la primera dama, María Juliana Ruiz, vistió en su visita a la Casa Blanca este miércoles, la especialista en moda, Pilar Castaño, jurado de La Agencia, dio su opinión al respecto.

Para Pilar, más allá de si estaba bien o mal vestida, el tema de fondo es si la primera dama estaba cómoda,

“si estaba tranquila con lo que llevaba puesto y si lo que lleva puesto va con su personalidad y su esencia”.

“A ella nadie la vio porque la vistieron para lucirse los estilistas y los diseñadores, y lo lograron. Ellos impusieron su tema, que está de moda, porque la chaqueta que llevaba puesta, el material, es lo que vemos en las vitrinas de los almacenes primavera/verano 2019”, agregó.

En ese sentido, explicó que ella (María Juliana Ruiz) no estaba fuera de lugar, “lo que estaba fuera de lugar era cómo se sintió ella (…) Se les olvidó que es una niña joven, fresca, súper sencilla, él es muy sencillo, tenían que mandar una imagen de sencillez, no de una cosa acartonada”.

“Uno no arriesga con la primera dama. Uno manda el look ‘minimal’, los colores fríos (…) Ella no es conejillo de Indias de nadie, ella tiene que seguir un protocolo. Sobre todo que Melania, a quien sí le ha ido mal en la vida arriesgando, vistiéndose de una forma rarísima muchas veces, pero ayer estaba perfecta”, finalizó.



