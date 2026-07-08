La razón por la que aparecen peces de plata en su casa y qué hacer para eliminarlos

Ver un pequeño insecto gris desplazándose con rapidez por el piso del baño o la cocina puede parecer una situación sin importancia. Sin embargo, cuando estos animales comienzan a aparecer con frecuencia dentro de la vivienda, podrían estar alertando sobre un problema que va más allá de una simple molestia.

Los conocidos peces de plata, cuyo nombre científico es Lepisma saccharina, suelen instalarse en lugares donde encuentran las condiciones ideales para sobrevivir. Aunque no representan un riesgo para las personas porque no pican ni transmiten enfermedades, su presencia puede convertirse en un dolor de cabeza si no se toman medidas a tiempo.

La principal razón por la que aparecen

Uno de los factores que más favorece la presencia de los peces de plata es el exceso de humedad. Estos insectos buscan espacios con poca luz, temperaturas estables y altos niveles de humedad, por lo que es común encontrarlos en baños, cocinas, lavanderías, sótanos o detrás de muebles donde la ventilación es limitada.

Por esta razón, especialistas consideran que ver varios ejemplares dentro de la casa puede ser una señal de que existen filtraciones, condensación o problemas de ventilación que deben corregirse.



Peces de plata. Foto: IA

A ello se suman otros factores que facilitan su aparición, como la acumulación de polvo, restos de alimentos y pequeñas grietas o rendijas donde permanecen ocultos durante el día.

¿Qué significa encontrar peces de plata en la casa?

Más que ser una plaga peligrosa para la salud, estos insectos funcionan como un indicador del estado de la vivienda. Su presencia suele advertir que el ambiente ofrece las condiciones perfectas para que puedan reproducirse.

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El número de insectos también marca la diferencia. Encontrar uno de manera ocasional no necesariamente representa un problema grave. En cambio, si comienzan a verse con frecuencia o aparecen en distintas habitaciones, es posible que ya exista una colonia establecida.

Los expertos advierten que el Lepisma saccharina puede vivir durante varios años y reproducirse con facilidad cuando encuentra alimento y humedad suficientes. Por ello, ignorar su presencia puede hacer que la infestación aumente con el paso del tiempo.

Aunque no hacen daño a las personas, sí afectan los objetos del hogar

A diferencia de otros insectos domésticos, los peces de plata no muerden ni transmiten enfermedades. Sin embargo, su alimentación puede ocasionar daños importantes en diferentes materiales.

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Estos insectos consumen sustancias ricas en almidón y celulosa, por lo que pueden deteriorar libros, documentos, fotografías, cajas de cartón, ropa elaborada con fibras naturales, papel tapiz e incluso algunos sellos de silicona utilizados en baños y cocinas.

En viviendas donde la infestación permanece durante mucho tiempo, estos daños pueden hacerse visibles en objetos de valor o documentos importantes.

Cómo eliminar los peces de plata

La forma más efectiva de combatir estos insectos es eliminar el ambiente que favorece su presencia. Reducir la humedad y mejorar la circulación del aire suele ser el primer paso para evitar que continúen reproduciéndose.

Entre las alternativas más utilizadas para controlarlos están los insecticidas elaborados con ácido bórico o gel de sílice, productos que provocan la deshidratación del insecto. No obstante, deben aplicarse con precaución cuando en la vivienda hay niños pequeños o mascotas.

Peces de plata. Foto: IA

Quienes prefieren opciones menos agresivas también pueden recurrir a repelentes naturales como la lavanda, la canela en polvo o el piretro, un compuesto de origen vegetal utilizado para mantener alejados distintos tipos de insectos.

Otra solución consiste en fabricar trampas caseras utilizando recipientes con alimentos como avena o trozos de papa para atraerlos y evitar que vuelvan a salir.

Cómo prevenir que vuelvan a aparecer

La mejor estrategia para mantener alejados a los peces de plata es impedir que encuentren las condiciones necesarias para vivir.

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Para lograrlo, los especialistas recomiendan ventilar diariamente las habitaciones, reparar filtraciones de agua, controlar los niveles de humedad, limpiar con frecuencia las zonas donde se acumula polvo y sellar grietas o agujeros que puedan servir como escondite.

Estas medidas no solo ayudan a prevenir la presencia de estos insectos, sino que también reducen la aparición de moho y otros problemas asociados con la humedad.

¿Cuándo acudir a un profesional?

Si después de aplicar medidas de limpieza y control ambiental los peces de plata siguen apareciendo en diferentes espacios de la vivienda, lo más recomendable es solicitar la ayuda de una empresa especializada en control de plagas.

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Los expertos podrán identificar el origen de la infestación, determinar el nivel del problema y aplicar tratamientos específicos para eliminar los insectos de forma más efectiva.

Aunque suelen pasar desapercibidos por su pequeño tamaño, los peces de plata pueden ser una advertencia de que la vivienda necesita mejorar sus condiciones de humedad y ventilación. Actuar a tiempo no solo evita que la plaga aumente, sino que también ayuda a proteger muebles, documentos y otros objetos que estos insectos pueden deteriorar con el paso del tiempo.