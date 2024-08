La vida perfecta en Instagram que terminó en tragedia: la muerte los acechó

En la moderna edad dorada de Nueva York, una donde Instagram rebosa de ostentación y riqueza desenfrenada, Brandon y Candice Miller se destacaban como nuevos miembros de la realeza digital. En 2019, para celebrar su décimo aniversario de bodas, la pareja organizó una fastuosa fiesta con temática de "Sueño de una noche de verano" en su inmensa casa de vacaciones de 511 metros cuadrados (5500 pies cuadrados) en los Hamptons.

De acuerdo con lo reportado por The New York Times, el evento fue una ostentosa exhibición pública donde hermosas mujeres y sus apuestos maridos observaban cómo la pareja renovaba sus votos cerca de una piscina adornada con peonías y pétalos de rosa. “El discurso de su marido la hizo llorar al final con su emoción cruda”, comentó una bloguera de estilo de vida a dicho medio.

Así llegó la tragedia a la familia

Cinco años después, la glamorosa vidriera que Candice Miller construyó y promocionó a través de su popular cuenta de Instagram Mama and Tata, la cual acumulaba cerca de 80.000 seguidores, se ha transformado en un escenario de angustia y deudas. Brandon Miller, de 43 años, murió el pasado 3 de julio en un hospital de Southampton. Según The New York Times, dejó una nota de suicidio explicando que un acuerdo de negocios clave que esperaba aliviaría sus problemas financieros no se concretó.

Neil J. Young, historiador consultado por The New York Times, indicó que “la muerte de Brandon Miller en los Hamptons durante la temporada social ha contribuido a la intriga”. Según Young, “la opulenta riqueza aquí es tan fascinante como su repentina desintegración”. Este comentario refleja cómo la suntuosidad puede fácilmente convertirse en tragedia cuando se basa en estructuras financieras frágiles.

Publicidad

Candice Miller y sus hijas han sido afectadas profundamente por esta pérdida. Un portavoz de la familia comentó a The New York Times que “Candice está devastada por la pérdida de su alma gemela, y las vidas de sus dos jóvenes hijas están impactadas para siempre”. La hermana de Brandon Miller, Maurley Miller, también expresó su dolor, subrayando que “tengo un hueco en el corazón que nunca se llenará”.

Pocos detalles se discutían abiertamente sobre cómo Brandon y Candice Miller mantenían su lujoso estilo de vida. Mientras Candice Miller se dedicaba a la gestión de la cuenta de Instagram Mama and Tata, que ofrecía consejos de moda, compras y decoración, no se revelaban las fuentes de financiamiento de su ostentación. The New York Times destacó que aunque Candice dedicaba mucho tiempo a su cuenta, esta no generaba ingresos significativos.

Publicidad

Brandon Miller, por su parte, trabajaba principalmente en desarrollo inmobiliario en áreas como TriBeCa y Harlem. Sin embargo, el negocio estaba lejos de ser estable. Según The New York Times, durante una reunión de negocios en otoño del año pasado, Miller se quebró emocionalmente y comenzó a llorar, reflejando la presión financiera que sentía. La pandemia del Covid-19 había golpeado particularmente duro el mercado inmobiliario, complicando aún más su situación.

Una de las propiedades más emblemáticas de la familia, su casa en TriBeCa, fue vendida en 2021 por más de 9 millones de dólares (8,2 millones de euros), según registros de la ciudad. No obstante, esto no fue suficiente para aliviar sus problemas económicos. La familia continuaba alquilando un apartamento lujoso en Upper East Side por 47.000 dólares (43.000 euros) al mes, además de otros gastos elevados en muebles y decoraciones.

Parte de la travesía financiera de Brandon Miller incluyó la obtención de múltiples hipotecas sobre la casa de los Hamptons y préstamos de diversas fuentes. Según The New York Times, algunos de estos préstamos fueron facilitados por amigos cercanos, como Ryan Nivakoff, quien también declinó comentar al respecto.

La creciente desesperación financiera de Miller llevó a intervenciones de amigos cercanos que notaban su angustia. Durante una reunión en otoño de 2023, uno de sus amigos lo confrontó sobre un proyecto inmobiliario en Brooklyn, después de descubrir que la propiedad había sido vendida sin su conocimiento, lo que provocó una confrontación emotiva. Dicha reunión, según The New York Times, terminó con lágrimas y una ruptura en la amistad.

Publicidad

Lo que comenzó como una vida de lujo y perfección en Instagram, terminó en una trágica espiral de deudas y muerte. Los eventos contados por The New York Times destacan la delgada línea que separa la riqueza ostentosa de la ruina financiera y personal.