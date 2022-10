Las 10 resoluciones de una soltera feliz

Aunque siempre se etiqueta a las cosas y personas en buenas y malas, flacas y gordas, grandes y pequeñas, extrovertidas y tímidas, las solteras y casadas no son la excepción.

Para empezar, lo que toda mujer 'soltera feliz’ debe tener en cuenta es que luego de una separación inevitablemente ‘hay que volverse sorda’. Con esto lo que se quiere decir es que hay que alejarse de las personas que solo critican y no aportan nada positivo a la vida.

Según el blog, hay que hacer oídos sordos a todos aquellos que siguen pensando que las mujeres son la base de un matrimonio feliz y por ello solo están para atender al marido y tener hijos.

Hay que entender que el tiempo cambia y las mujeres mucho más. No hay que dejarse llevar por la presión cultural y social, y entender que los santos no se visten y los trenes no te dejan.

Finalmente, el blog recomienda a las mujeres que acaban de salir de una separación que hagan caso omiso a las tías desocupadas, a excompañeros de colegio que están casados y con hijos, y sobre todo, a la presión social porque fácilmente se puede pasar a la obsesión o depresión.