¿Le faltó Photoshop? Cuestionan belleza de hermana de James por este video

Una cámara registró a Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, en compañía de Shannon de Lima previo al partido Colombia contra Catar en el estadio Morumbí.

Juana estaba cantando el himno nacional cuando fue enfocada por una cámara y al percatarse, esta volteó su rostro y se escondió.

Publicidad

Lea también: “Te vendo un kilo de uñas”, le dicen a hermana de James por foto de sus manos

Aunque algunos usuarios en redes cuestionaron el comportamiento de Juana Valentina, la joven explicó qué fue lo que sucedió en sus historias de Instagram.

“Mis amores. Vamos a hablar de un tema. Hoy nos ha sabido captar una cámara y mi reacción fue poner la cara hacia un lado, esto no porque sea antipática, fastidiosa o porque no me gustan las cámaras, esto es porque mi registro en cámara, personalmente, no me mata, o sea, no me gusta tanto”, sostuvo.

Publicidad

Le puede interesar: ¡Que cuerpazo! La bella hermana de James sorprende con sus fotos en Instagram

Insistió en que su reacción no fue porque “no se sienta orgullosa de la Selección Colombia”, como algunos manifestaron en redes.

Publicidad

“No es porque yo sea fastidiosa o porque no me sienta orgullosa de mi país, porque sí estoy demasiado feliz”, dijo.

Juana Valentina recientemente inauguró una cuenta de YouTube en la que cuenta curiosidades sobre su vida.

Publicidad

Publicidad