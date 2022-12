Lilian Tintori pide a ONU cerciorar “la descarada mentira" de Gobierno Maduro

Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia de juicio en el caso que se le sigue al líder opositor, Leopoldo López. Su esposa, Lilian Tintori, dijo que espera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU certifique "la descarada mentira" del Gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre que respeta esos derechos.

"Estamos esperando un documento (...) que diga que el Gobierno venezolano miente y que no puede ser parte de la ONU si no respeta los derechos fundamentales", porque "todos los días viola el derecho a la vida, a la alimentación, a medicinas y a juicios justos", declaró Tintori a los periodistas durante una visita a la oficina de la ONU en Caracas.

La cónyuge del líder del partido opositor Voluntad Popular indicó que la semana pasada pidió en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la liberación de López y de los otros 74 "presos políticos" que, a su juicio, hay en Venezuela.

Tintori aseguró que en Ginebra fueron "desmanteladas las descaradas mentiras" presentadas por la delegación oficial de Venezuela, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, pero agregó que ahora resta que eso sea reseñado en un informe oficial de la ONU.

“A Leopoldo López lo están torturando en la cárcel militar de Ramo Verde, tiene un año y cuatro meses preso injustamente y le han dado tratos inhumanos de torturas y degradantes, estos tratos ya lo denunciamos ante el tribunal y ayer ante la Defensoría del Pueblo, (…) y han llegado al límite de querer quebrar a Leopoldo López, (…) le hacen tortura militar y psicológica a él, a mis niños y a mí”, reiteró Tintori.

La esposa de López dijo que él se encuentra en una celda de menos de 3 metros cuadrados, “además está aislado en solitario, en un edificio que tiene 4 pisos, 13 celdas y es el único preso que está en ese edificio”.

Asimismo denunció que no lo dejan enviar cartas “porque no quieren que publiquemos ninguna de ellas, le limitan las llamadas por teléfonos a sus familiares, le limitan la información y no le pasan la prensa completa, le recortan los artículos de periódico, le quitan la noticia que habla de política, y sólo ve un canal de televisión el de la Asamblea Nacional”.

En referencia al juicio que se desarrolló en su ausencia este miércoles, Tintori dijo que en la última requisa a Leopoldo López le robaron sus escritos “y no tiene sus documentos, es grave, le robaron el expediente de su celda, le robaron su defensa, sus escritos, todo lo que tiene para declarar”.

En cuanto al estado de salud, tras pasar 30 días en huelga de hambre, Lilian Tintori dijo que su esposo está en recuperación “pero tienen que darle cuidado mínimo, está muy flaco, perdió 14 kilos, perdió toda masa muscular y grasa corporal”.

Por último, pidió libertad plena para todos los presos políticos, y estudiantes que ya suman más de 75, no sólo para su esposo, “con presos políticos no puede haber elecciones”.

Con EFE