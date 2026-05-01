Blu Radio  / Sociedad  / Lista de ganadores del Burger Master 2026: vea los resultados por ciudades

Lista de ganadores del Burger Master 2026: vea los resultados por ciudades

En esta edición se vendieron más de tres millones de hamburguesas, según información de Tulio Recomienda.

Por: Jose Villanueva
Actualizado: 1 de may, 2026

Terminó otra edición del Burger Master en Colombia, que reconoce a los mejores hamburguesas de todo el país en diferentes ciudades. La elección la hacen los propios comensales que van al punto y prueban esta misma, así deciden si es su favorita o no.

En esta edición se vendieron más de tres millones de hamburguesas, según información de Tulio Recomienda. Al igual que otros años, el éxito se lo llevaron tanto en los locales como en las redes sociales en donde todos estuvieron participando de esta actividad.

Ganadores Burger Master 2026: conozca la lista completa por ciudades

Cundinamarca

  • Bogotá:
    1. Ladoa Facts Food
    2. Bicono
    3. El Chori Charrúa
    4. Camacho’s
    5. Pisagras
  • Cajicá: 1. Oveja Negra
  • Chía: 1. La Oveja y el Lobo
  • Zipaquirá: 1. Vulgar Bistró
  • Tenjo: 1. The Club
  • Villeta: 1. Dulcinea Bar y Josper
  • Mosquera: 1. The Family House
  • Fusagasugá: 1. B de Burger
  • Madrid: 1. Pepes Burger
  • Ubaté: 1. Bandido Burger Bar
  • Choachí: 1. La Cocina de V
  • Tabio: 1. Ruta 77
  • Funza: 1. Burger House
  • Cota: 1. El Establo
  • Ubaque: 1. Lipari Rooftop

Antioquia

  • Medellín:
    1. Bunker Burger
    2. LF Burger
    3. Bramante
    4. Chum Burgers
    5. Animal Cocina
  • Envigado: 1. Rib Eye Parrilla & Bar
  • Sabaneta: 1. Inmerso
  • Itagüí: 1. Mat Burger and Grill
  • Bello: 1. La Plaza Hamburguesera
  • Copacabana: 1. Momentos Burger
  • Caldas: 1. Épico Food Club
  • Marinilla: 1. Big Mama
  • El Carmen de Viboral: 1. Big Mama
  • Rionegro: 1. Pisagras
  • El Retiro: 1. Frank’s
  • La Ceja: 1. Casa Chester
  • Girardota: 1. Retro Smash
  • Caucasia: 1. LF Burger
  • Guarne: 1. Provecho

Valle del Cauca

  • Cali:
    1. Qrico
    2. Big Billy
    3. Juan Burger Parrilla
    4. Smash Burger Lab
    5. Brazz
  • Palmira: 1. Carbónica
  • Jamundí: 1. Smash Burger Lab
  • Tuluá: 1. Ata Burger
  • Buga: 1. Vati Express

Atlántico

  • Barranquilla:
    1. Tropique
    2. Camacho’s
    3. Machete Burger
    4. Barbecue Garage
    5. Coliseo Sports Bar
  • Puerto Colombia: 1. Cargo

Bolívar

  • Cartagena:
    1. Plaza Central
    2. Cargo
    3. El Burgués
    4. Bazaar Burgers
    5. Vagabundo
  • Turbaco: 1. Cargo

Santander

  • Bucaramanga:
    1. La Hamburguesería 20.15
    2. Oso Burgers
    3. Camacho’s
    4. Lobo Burger
    5. Restor
  • Girón: 1. Burgos Gastro House
  • Floridablanca: 1. Camacho’s
  • Piedecuesta: 1. Hamcho
  • Lebrija: 1. Bávaros
  • Barrancabermeja:
    1. Chatarra
    2. The Buffalo House
    3. The Boss
    4. Lobo Burger
    5. Freedogs

Risaralda

  • Pereira:
    1. Calde Burger
    2. The Viking Burger
    3. Angus Burger
    4. Grill Comida Urbana
    5. Once Once Burgers
  • Santa Rosa de Cabal: 1. Royal Food and Friends
  • Dosquebradas: 1. The Viking Burger

Magdalena

  • Santa Marta:
    1. The Bull
    2. The Cartel Burger & Ribs
    3. Octava Burgers
    4. Smoke House
    5. Ibiza

Caldas

  • Manizales:
    1. Qrico
    2. Güeritos
    3. Burger Partner
    4. The Boss Burger
    5. Porkos

Tolima

  • Ibagué:
    1. Angus Burger
    2. Apatitas y Compañía
    3. Amador
    4. Mega Burger
    5. El Fantasma

Meta

  • Villavicencio:
    1. Gryngos
    2. Hands On Burger
    3. Hamburguesería 10/10
    4. Bacoa’s
    5. Prime
  • Acacías: 1. La Bucaramanga
  • Granada: 1. Container Food

Nariño

  • Pasto:
    1. Vangora
    2. 222 Street
    3. Biela
    4. Parrilleros Fast Food
    5. Migrante
  • Ipiales: 1. Biela

Boyacá

  • Tunja:
    1. Asado del Gordo
    2. Hamburguesas del Fuego
    3. Tiger Food
    4. House Hamburguesería
    5. Buffalo Beef Burger

Cesar

  • Valledupar:
    1. The Brothers
    2. Brangus Burger
    3. Luca’s Food

Córdoba

  • Montería:
    1. Historia Legendaria
    2. La Chula Restobar
    3. Mandato Gastro Pub
    4. Mitchel’s
    5. El Roble
  • Lorica: 1. Baruka
  • Sahagún: 1. Sir Angus

Huila

  • Neiva:
    1. Hamburgo
    2. Georky’s Burger
    3. Berriondo
    4. Pranha Burgers
    5. Hamburguesas del Fuego
  • Pitalito: 1. Corner Burger FC
  • Garzón: 1. Burger Dog

Quindío

  • Armenia:
    1. Custom Burgers
    2. Niko Burger
    3. Sfood Project
    4. La Bocata
    5. Angus Burger
  • Quimbaya: 1. La Fábrica
  • Filandia: 1. Taurus Steak House
  • Calarcá: 1. El Mordisco

Cauca

  • Popayán:
    1. Magno Smash
    2. Don Hidalgo
    3. El Sábado Gastobar
    4. Háblame Perrito
    5. Siete American Kitchen

Caquetá

  • Florencia:
    1. Alma de Res
    2. Rústicos
    3. Baron Burger Boss
    4. Homeshake
    5. Voraz

Sucre

  • Sincelejo: 1. Hunter & Butcher

Amazonas

  • Leticia:
    1. Herencias de Mãe
    2. El Santo Ángel
    3. Ámbar

Casanare

  • Yopal:
    1. 1800 Steak House
    2. Majucha Hamburguesería
    3. Foodbox Burgers
    4. Benditas Burgers
    5. Crocante

Norte de Santander

  • Ocaña:
    1. El Burro Burger
    2. Vacano
    3. The Beer House
