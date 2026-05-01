Lista de ganadores del Burger Master 2026: vea los resultados por ciudades

Actualizado: 1 de may, 2026
Terminó otra edición del Burger Master en Colombia, que reconoce a los mejores hamburguesas de todo el país en diferentes ciudades. La elección la hacen los propios comensales que van al punto y prueban esta misma, así deciden si es su favorita o no.
En esta edición se vendieron más de tres millones de hamburguesas, según información de Tulio Recomienda. Al igual que otros años, el éxito se lo llevaron tanto en los locales como en las redes sociales en donde todos estuvieron participando de esta actividad.
Ganadores Burger Master 2026: conozca la lista completa por ciudades
Cundinamarca
- Bogotá:
- Ladoa Facts Food
- Bicono
- El Chori Charrúa
- Camacho’s
- Pisagras
- Cajicá: 1. Oveja Negra
- Chía: 1. La Oveja y el Lobo
- Zipaquirá: 1. Vulgar Bistró
- Tenjo: 1. The Club
- Villeta: 1. Dulcinea Bar y Josper
- Mosquera: 1. The Family House
- Fusagasugá: 1. B de Burger
- Madrid: 1. Pepes Burger
- Ubaté: 1. Bandido Burger Bar
- Choachí: 1. La Cocina de V
- Tabio: 1. Ruta 77
- Funza: 1. Burger House
- Cota: 1. El Establo
- Ubaque: 1. Lipari Rooftop
Antioquia
- Medellín:
- Bunker Burger
- LF Burger
- Bramante
- Chum Burgers
- Animal Cocina
- Envigado: 1. Rib Eye Parrilla & Bar
- Sabaneta: 1. Inmerso
- Itagüí: 1. Mat Burger and Grill
- Bello: 1. La Plaza Hamburguesera
- Copacabana: 1. Momentos Burger
- Caldas: 1. Épico Food Club
- Marinilla: 1. Big Mama
- El Carmen de Viboral: 1. Big Mama
- Rionegro: 1. Pisagras
- El Retiro: 1. Frank’s
- La Ceja: 1. Casa Chester
- Girardota: 1. Retro Smash
- Caucasia: 1. LF Burger
- Guarne: 1. Provecho
Valle del Cauca
- Cali:
- Qrico
- Big Billy
- Juan Burger Parrilla
- Smash Burger Lab
- Brazz
- Palmira: 1. Carbónica
- Jamundí: 1. Smash Burger Lab
- Tuluá: 1. Ata Burger
- Buga: 1. Vati Express
Atlántico
- Barranquilla:
- Tropique
- Camacho’s
- Machete Burger
- Barbecue Garage
- Coliseo Sports Bar
- Puerto Colombia: 1. Cargo
Bolívar
- Cartagena:
- Plaza Central
- Cargo
- El Burgués
- Bazaar Burgers
- Vagabundo
- Turbaco: 1. Cargo
Santander
- Bucaramanga:
- La Hamburguesería 20.15
- Oso Burgers
- Camacho’s
- Lobo Burger
- Restor
- Girón: 1. Burgos Gastro House
- Floridablanca: 1. Camacho’s
- Piedecuesta: 1. Hamcho
- Lebrija: 1. Bávaros
- Barrancabermeja:
- Chatarra
- The Buffalo House
- The Boss
- Lobo Burger
- Freedogs
Risaralda
- Pereira:
- Calde Burger
- The Viking Burger
- Angus Burger
- Grill Comida Urbana
- Once Once Burgers
- Santa Rosa de Cabal: 1. Royal Food and Friends
- Dosquebradas: 1. The Viking Burger
Magdalena
- Santa Marta:
- The Bull
- The Cartel Burger & Ribs
- Octava Burgers
- Smoke House
- Ibiza
Caldas
- Manizales:
- Qrico
- Güeritos
- Burger Partner
- The Boss Burger
- Porkos
Tolima
- Ibagué:
- Angus Burger
- Apatitas y Compañía
- Amador
- Mega Burger
- El Fantasma
Meta
- Villavicencio:
- Gryngos
- Hands On Burger
- Hamburguesería 10/10
- Bacoa’s
- Prime
- Acacías: 1. La Bucaramanga
- Granada: 1. Container Food
Nariño
- Pasto:
- Vangora
- 222 Street
- Biela
- Parrilleros Fast Food
- Migrante
- Ipiales: 1. Biela
Boyacá
- Tunja:
- Asado del Gordo
- Hamburguesas del Fuego
- Tiger Food
- House Hamburguesería
- Buffalo Beef Burger
Cesar
- Valledupar:
- The Brothers
- Brangus Burger
- Luca’s Food
Córdoba
- Montería:
- Historia Legendaria
- La Chula Restobar
- Mandato Gastro Pub
- Mitchel’s
- El Roble
- Lorica: 1. Baruka
- Sahagún: 1. Sir Angus
Huila
- Neiva:
- Hamburgo
- Georky’s Burger
- Berriondo
- Pranha Burgers
- Hamburguesas del Fuego
- Pitalito: 1. Corner Burger FC
- Garzón: 1. Burger Dog
Quindío
- Armenia:
- Custom Burgers
- Niko Burger
- Sfood Project
- La Bocata
- Angus Burger
- Quimbaya: 1. La Fábrica
- Filandia: 1. Taurus Steak House
- Calarcá: 1. El Mordisco
Cauca
- Popayán:
- Magno Smash
- Don Hidalgo
- El Sábado Gastobar
- Háblame Perrito
- Siete American Kitchen
Caquetá
- Florencia:
- Alma de Res
- Rústicos
- Baron Burger Boss
- Homeshake
- Voraz
Sucre
- Sincelejo: 1. Hunter & Butcher
Amazonas
- Leticia:
- Herencias de Mãe
- El Santo Ángel
- Ámbar
Casanare
- Yopal:
- 1800 Steak House
- Majucha Hamburguesería
- Foodbox Burgers
- Benditas Burgers
- Crocante
Norte de Santander
- Ocaña:
- El Burro Burger
- Vacano
- The Beer House