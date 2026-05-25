"Lo que cubría hace tres décadas está regresando": Jineth Bedoya tras recibir premio Santiago Oleaga

En el marco de la conmemoración del Día de la Dignidad de las Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, la periodista y activista Jineth Bedoya fue galardonada en España con la primera edición del premio Santiago Oleaga.

El reconocimiento, otorgado por el grupo Vocento, coincide con los 25 años de los ataques del grupo terrorista ETA contra la prensa española y resalta la lucha de Bedoya por los derechos humanos tras haber sido víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000.

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Jinet Bedoya expresó su preocupación por el panorama actual en Colombia, señalando un retroceso en la seguridad para quienes ejercen el periodismo.

"Yo me siento en 1998, lamentablemente lo que cubría hace tres décadas está regresando nuevamente a nuestra historia", afirmó la periodista, haciendo referencia al aumento de secuestros, extorsiones y masacres en regiones antes ocupadas por las FARC y ahora bajo control de grupos como el Clan del Golfo y disidencias.



La periodista enfatizó que la memoria es una herramienta vital para evitar la repetición de los hechos:

"Si nosotros como prensa no recabamos en esa memoria, estamos indudablemente contribuyendo a que volvamos a repetir la historia". En este sentido, destacó que el fortalecimiento de la seguridad no debe limitarse a discursos, sino a acciones efectivas del Estado para proteger a la prensa, especialmente en las regiones donde la intimidación es constante.

Lucha contra la revictimización y nuevas leyes

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Bedoya también se refirió a los avances logrados tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, que incluyen la creación del fondo "No es hora de callar" para proteger a mujeres periodistas y la entrega de centros de memoria.

Según cifras mencionadas, aunque hay 43,000 víctimas registradas de violencia sexual, se estima que cerca de 5 millones de mujeres y niñas fueron afectadas en el marco del conflicto armado.Uno de los puntos centrales de su agenda actual es el impulso de una ley que ordene la formación obligatoria de funcionarios públicos con enfoque de género,. Bedoya denunció que actualmente las víctimas sufren una cadena de relatos traumáticos al tener que repetir su historia hasta cinco veces ante distintos funcionarios.

"No necesitamos más leyes, necesitamos es aplicar las que ya tenemos... es falta de conocimiento, falta de sensibilización", explicó sobre la necesidad de evitar que las mujeres que buscan ayuda terminen siendo víctimas de feminicidio por la inacción institucional.

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Finalmente, en este 25 de mayo, se recordó a la ciudadanía la disponibilidad de la Línea Salvia 155, un canal nacional de atención y orientación para mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ que sean víctimas de violencias basadas en género.