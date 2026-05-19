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Capturaron a alias 'Odín', señalado como uno de los cabecillas urbanos del Clan del Golfo

Las autoridades lo señalan de ordenar un doble homicidio en Turbo, hechos en los que también hubo un herido. También está acusado de desaparición forzada y extorsiones.

alias Odín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Durante un operativo realizado en zona rural de San Pedro de Urabá, fue capturado alias ‘Odin’, señalado cabecilla urbano de la subestructura ‘Fernando Oquendo Estrada’ del Clan del Golfo y considerado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores de actividades criminales en esa zona del Urabá antioqueño.

La captura se dio en medio de una operación conjunta entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, luego de varios meses de investigación adelantada por unidades judiciales en la subregión.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Odin’ era requerido por delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Las investigaciones indican que el hombre tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años dentro de esa estructura armada y que sería el encargado de coordinar cobros extorsivos y homicidios selectivos en San Pedro de Urabá. Además, habría mantenido injerencia criminal en el municipio de Turbo, donde presuntamente dirigía a varios integrantes del grupo ilegal conocidos con los alias de ‘Miler’, ‘Gener’, ‘Grillo’, ‘Cazador’, ‘Alex’, ‘Taison’, ‘Camilo’ y ‘Jhon’.

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Alias ‘Odin’ también es señalado como presunto determinador (es decir que lo ordenó) de un doble homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en Turbo, hecho en el que dos personas fueron asesinadas y otra más resultó herida. Según el proceso investigativo, ese ataque habría sido ejecutado por integrantes de la misma estructura criminal.

Las autoridades sostienen además que el capturado presuntamente monitoreaba los movimientos de la Fuerza Pública para alertar sobre operativos y controles, información que habría sido utilizada para facilitar actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico, extorsión y homicidios en diferentes sectores de Urabá.

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Por lo pronto, el detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso en su contra.

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