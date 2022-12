Los micrófonos son mis mejores amigos: Manolo Bellón

En diálogo con En Blanco y Negro, el locutor y productor musical Manolo Bellón dio detalles de su vida y compartió con los oyentes de Blu Radio algunas de sus canciones preferidas y que cuentan un poco de su propia historia de vida, que ha dedicado a la música pues declara que “los micrófonos” son como sus mejores amigos.



Manolo se dedica al mundo radial desde 1969 y 4 años atrás se retiró de la radio profesional; sin embargo, aclara que “no para descansar” pues ahora se dedica a varios proyectos personales, como “una escuela de música y una fundación para dar formación a niños y masificar hasta donde se pueda el tema” (Lea también: Para mí la música es como un pasaporte para ir a lugares recónditos: Naty Botero ).



“Tengo mi emisora online y estoy trabajando en la actualización del primer libro que escribí, ‘The Beatles, la historia’”, añade.



Para Manolo, no hay nada más importante en la vida que la música. “No hay nada igual a la música en la vida y además, no he conocido una vida sin música” (Lea también: Cuando me subo al escenario y canto, me olvido de quién soy: Amanda Miguel ).



Su rutina diaria consta de ver noticias temprano y “hacia las 9 de la mañana me vuelco a la música y hasta la noche, nunca me canso. Podría escuchar música las 24 horas del día”.



Los padres de Manolo eran de origen alemán y por eso mismo en su casa aprendió sobre música clásica y a educar su oído (Lea también: En este negocio si no tienes una gran canción no vale la pena: Diego Verdaguer ).



“Mis papás llegaron a Colombia en 1938, había un primo de mamá que vino hacia finales de los años 1920 y después vino papá, ya huyendo de la guerra en Alemania. Los primeros recuerdos de mi vida son con la música, con la radiola Phillips, pesadísimos acetatos de la época y mis papás tenían mucha música clásica”.



Ellos, a pesar de adaptarse muy bien a la cultura colombiana, “mantuvieron varias cosas como la puntualidad, que es algo que mantengo aún hoy día”.



Manolo se refirió también a la cultura musical de las décadas de 1950 y 1960, pues en su época colegial, según cuenta, "cuando los gringos llegaban al colegio después de las vacaciones de verano, traían todos los discos nuevos, todos los éxitos, y se metían en los recreos de manera clandestina a los baños con tornamesas portátiles de 6 baterías a escuchar su música".

De esta manera, dice, se "extasiaba escuchando estas cosas, me refiero al rock n’ roll, que al principio no era muy bien visto. Así conocí ese género”.





Su padre, quien trabajó en radio, fue quien le transmitió el amor por ese medio de comunicación. “Cuenta mamá que un día, cuando tenía 4 años, papá empezó a hablar en la radio y yo buscaba detrás de las cortinas, los muebles, a ver dónde estaba él. Entonces me impactó, así conocí la magia de la radio”.

Esto lo llevó, años más tarde, a pasar por algunas de las principales emisoras de la radio colombiana, iniciando por Radio Latina, Radio 15 y Radio Fantasía. “Estuve en Caracol en Radiovisión y en la transformación a HJJZ. Estuve en Caracol Estéreo, después en La W, la básica de Caracol y cree en Todelar lo que hoy es La X en 1984”, indicó.