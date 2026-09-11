La historia de Jonathan Sia, el joven que dejó impactante mensaje sobre Jesús antes de morir

Tres palabras escritas con dificultad en una hoja de papel se convirtieron en el recuerdo más significativo que la familia de Jonathan Sia conserva de sus últimos minutos de vida.

El joven filipino, de 23 años, se encontraba hospitalizado y prácticamente había perdido la capacidad de comunicarse cuando logró plasmar un breve mensaje: “Jesús es real”.

El padre del joven relató cómo fue su vida. Foto: Redes sociales

La escena ocurrió en junio de 2024, en medio del deterioro de salud que finalmente terminó con su vida. Aunque han pasado meses desde aquel episodio, su padre, Joel Sia, decidió compartir posteriormente lo sucedido y explicar por qué aquellas palabras tienen un valor especial para su familia.

Jonathan atravesaba una situación médica delicada. Mientras avanzaba en la elaboración de su tesis universitaria comenzó a presentar diferentes problemas de salud, entre ellos fiebre y complicaciones gastrointestinales. El 21 de junio sufrió un colapso que obligó a trasladarlo a un centro médico. Algunas versiones difundidas sobre su caso también relacionan su cuadro con complicaciones renales.



Su condición empeoró durante la hospitalización. Con el paso del tiempo, hablar se volvió cada vez más difícil para él, hasta el punto de que tuvo que recurrir a movimientos y señas para intentar comunicarse con quienes lo acompañaban.

Fue precisamente en uno de esos momentos cuando su padre decidió buscar otra manera de entenderlo. Al no conseguir interpretar sus gestos, Joel le entregó una hoja y un bolígrafo.

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Escribir tampoco era sencillo. Jonathan se encontraba extremadamente débil y sus manos presentaban temblores. De hecho, al principio, su padre no consiguió identificar las palabras que estaba intentando formar.

La situación médica se volvió todavía más crítica y el personal del hospital se preparaba para atender una emergencia. Poco antes de que fuera activado un “código azul”, utilizado para responder ante una situación médica grave, Jonathan consiguió terminar lo que estaba escribiendo.

Cuando finalmente pudieron leer la hoja, encontraron una frase de apenas tres palabras: “Jesús es real”.

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La claridad del mensaje sorprendió especialmente a su padre, quien había visto las dificultades que tenía Jonathan para sostener el bolígrafo. Poco después de completar la frase, el joven sufrió una emergencia cardíaca.

Los médicos iniciaron las maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo. Jonathan murió a los 23 años.

El mensaje adquirió un significado todavía mayor para sus familiares al recordar la relación que el joven había mantenido durante años con el cristianismo. Su entorno lo describía como una persona comprometida con su iglesia. Durante la universidad participó en actividades religiosas, asumió funciones como líder juvenil y dedicó parte de su tiempo a enseñar a niños principios relacionados con la Biblia.

Su trayectoria académica también fue destacada. Jonathan estudió Marketing Management y terminó sus estudios con honores. Sin embargo, su estado de salud le impidió asistir personalmente a la ceremonia en la que debía celebrar su graduación.

Para sus padres, la frase escrita en el hospital representa una última expresión de la fe que acompañó al joven durante buena parte de su vida.

Joel también contó una experiencia que su esposa, Aidy, habría tenido durante los últimos momentos de Jonathan. Según su relato, ella afirmó haber visto una luz brillante y una mano sosteniéndolo mientras él sonreía. A partir de esa experiencia, los padres interpretaron que su hijo había visto a Jesús.