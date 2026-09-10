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Becas del 50 % para estudiar un MBA: seleccionados podrían ahorrar más de $34 millones

El MBA tiene una duración de 16 meses, se desarrolla en español y cuenta con modalidad online. El programa combina actividades sincrónicas y asincrónicas

Estudisntes felices por aplicar a una beca.
Estudiantes felices por aplicar a una beca.
Foto: imagen de archivo, creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Estudiar una maestría puede representar una inversión importante para los profesionales que buscan fortalecer su perfil y avanzar hacia cargos de liderazgo.

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Sin embargo, una nueva convocatoria ofrece una alternativa para reducir de manera significativa ese costo, pues se trata de 10 becas de hasta el 50 % para cursar un MBA o Executive MBA.

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La iniciativa permitirá que los profesionales seleccionados obtengan un beneficio de hasta US$11.000, equivalentes a más de 34 millones de pesos colombianos para la cohorte que comenzará en noviembre de 2026. La convocatoria es resultado de una alianza entre Westfield Business School y la Fundación Ismael Cala.

Así puede postularse a las becas para estudiar un MBA

Los interesados tienen hasta el 25 de septiembre de 2026 para hacer su postulación. El proceso es gratuito y se puede completar de manera virtual a través del portal dispuesto para la convocatoria.

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Las becas están dirigidas a profesionales con perfil ejecutivo, experiencia laboral y proyección hacia posiciones de liderazgo. Entre los requisitos se encuentra contar con un título universitario y cumplir con las condiciones de admisión establecidas por Westfield Business School.

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La selección no se realizará únicamente mediante la revisión de hojas de vida. Los candidatos deberán participar en una competencia de casos de negocio, en la que tendrán que responder preguntas para demostrar sus capacidades de análisis, criterio y toma de decisiones, además de su afinidad con los valores de la institución.

El MBA tiene una duración de 16 meses, se desarrolla en español y cuenta con modalidad online. El programa combina actividades sincrónicas y asincrónicas, una característica que permite a los estudiantes continuar con sus responsabilidades profesionales mientras adelantan sus estudios.

En total son 10 becas de hasta el 50 % del valor del programa, por lo que los beneficiarios podrán obtener un descuento de hasta US$11.000, según las condiciones de la convocatoria.

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Becas para MBA.
Foto: suministrada.

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