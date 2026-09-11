Murió famosa influencer de 24 años que se hizo viral por comer cantidades extremas de comida

Una famosa creadora de contenido murió a los 24 años después de haber ganado reconocimiento en redes sociales por realizar transmisiones en vivo en las que consumía cantidades extremas de comida. Su fallecimiento generó preocupación entre sus seguidores, quienes durante las últimas semanas habían notado su ausencia de las plataformas digitales.

Se trata de Chen Ziyi, conocida en internet como Ganfan Yingying, una influencer china que había reunido más de un millón de seguidores gracias a sus contenidos de mukbang, una tendencia que consiste en transmitir o grabar videos mientras se comen grandes cantidades de alimentos.

La joven falleció el pasado 17 de agosto luego de sufrir un paro cardíaco, aunque la noticia se conoció públicamente hasta el 4 de septiembre. Antes de su muerte, había dejado de publicar con la frecuencia habitual, situación que llevó a varios de sus seguidores a preguntarse por su estado de salud.

Aos 24 anos, a influenciadora chinesa Chen Ziyi, conhecida como Yingying, morreu após enfrentar graves problemas de saúde e níveis perigosamente baixos de potássio.



Ela fazia “mukbang”, vídeos em que os influenciadores comem grandes quantidades de comida diante das câmeras para… pic.twitter.com/T42rSy18Ta — Cesar JB (@CesarJB) September 10, 2026

En su última publicación, realizada el 14 de agosto, Yingying reveló que había permanecido hospitalizada debido a diferentes complicaciones médicas. Durante ese mensaje, explicó que sus hábitos alimenticios habían provocado una disminución considerable del potasio en su organismo.



La creadora de contenido aseguró que sus niveles habían llegado a 2,3 mmol/L, cuando los valores habituales se encuentran aproximadamente entre 3,5 y 5,5 mmol/L. La alteración representaba un riesgo importante para su salud.

Además, reconoció que después de ingerir grandes cantidades de comida se provocaba el vómito para evitar aumentar de peso. Según sus propias declaraciones, esta conducta ya había ocasionado que tuviera que recibir atención hospitalaria anteriormente.

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La influencer también contó que sentía una creciente presión para consumir cada vez más alimentos con el objetivo de mantener su popularidad en internet. En su último mensaje dejó una advertencia para sus seguidores y aseguró que, aunque obtener ingresos es importante, la salud debía estar por encima de cualquier beneficio económico.

Según informó Global Times, poco antes de su fallecimiento Yingying realizó una transmisión en la que habría consumido entre 60 y 70 huevos en conserva, una muestra de las grandes cantidades de comida que formaban parte de sus contenidos.

El doctor Chai Qichen, del Hospital de Zhejiang, explicó que el paro cardíaco no habría sido provocado directamente por los atracones. De acuerdo con el especialista, entre los factores que habrían contribuido al desenlace estuvieron los vómitos autoinducidos y el consumo de laxantes utilizados para evitar el aumento de peso, además de problemas cardíacos previos.

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El caso ha vuelto a generar preocupación por los riesgos de algunas prácticas asociadas con el contenido de alimentación extrema en redes sociales. El mukbang, término de origen coreano relacionado con “comer” y “retransmisión”, se ha extendido internacionalmente y se caracteriza por videos o transmisiones en las que una persona consume grandes cantidades de comida frente a una audiencia.