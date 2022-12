La psicóloga Sandra Herrera explicó cuáles son los seis tipos de personas más complicados de tratar, según la manera en que actúan a diario.

El hostil: Hay activos y pasivos. El activo es el que explota y le pega a la puerta, mientras que el pasivo es el que, después del problema llega el silencio.

El quejetas: A todo le encuentra problema y siente que todo está mal y le afecta.

El sabelotodo: Siempre siente que tiene la razón. “Si no la gana, la empata pero no la pierde”. No siempre lo sabe todo sino que también es experto en ‘cañar’.

El pesimista: Aquel que piensa y dice que todo es malo, que todo genera inconvenientes y siente que todo representa un peligro.

El tacaño: Es muy difícil que aporte dinero, que ayude a los demás y que deje de pensar sólo en él.

El bonachón: Siempre tiende a negociar y no pensar en él. Está pensando más en los amigos que en él mismo y siempre dice que sí a todo. Además es quien deja de pagar su arriendo por pagar el de otro.