¡Luto en la vecindad! Murió recordada actriz de ‘El Chavo’

Olivia García Leiva, la segunda ‘Gloria’ de ‘El Chavo del 8’, falleció este fin de semana, reveló su hija Olivia Peralta a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un conmovedor mensaje acompañado de una foto de ambas.

“Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo. Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo”, escribió.



García Leiva es recordada por su participación en la serie mexicana en 1975.



“¡Qué bonitos y sólidos valores me dejaste! Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti. Siempre me educaste a hacerme responsable de mis actos, a no hacerme víctima de nada ni nadie y a enfrentar cualquier miedo que pudiera tener”, agregó la hija de la actriz.