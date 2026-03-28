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Blu Radio  / Sociedad  / Más de 100.000 familias desisten de comprar vivienda en Colombia

Más de 100.000 familias desisten de comprar vivienda en Colombia

El alto costo de los créditos, la reducción de subsidios y las condiciones del mercado están afectando el acceso a vivienda en el país. Expertos advierten que miles de familias han tenido que abandonar el sueño de tener casa propia.

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