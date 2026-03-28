Más de 100.000 familias desisten de comprar vivienda en Colombia

El acceso a vivienda en Colombia enfrenta un panorama complejo. Según Juan Carlos Fernández, director de la Caja de la Vivienda Popular, en el programa Casa Blu de Blu Radio, indicó que más de 100.000 familias han desistido de adquirir vivienda en los últimos años, una situación que refleja las dificultades económicas y estructurales del sector.

"Esto es es realmente lamentable y cada desistimiento más allá de un número que en los últimos 4 años de acuerdo a Camacolistimientos. Es una familia que se queda sin vivienda. Y la vivienda, así como la familia es el centro de nuestra sociedad, la vivienda es donde cada familia desarrolla sus sueños, donde comparte, donde invita a sus amigos, donde crece con sus hijos", afirmó Fernández.

El funcionario explicó que la mayoría de los afectados pertenecen a hogares con ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos, quienes durante años ahorran para lograr el cierre financiero de su vivienda. Sin embargo, factores como la eliminación de subsidios a nivel nacional y el aumento de las tasas de interés han complicado ese proceso.

"La vivienda social normalmente la adquieren familias entre uno y cuatro salarios mínimos vigentes y pues estas familias han hecho un esfuerzo importantísimo ahorrar durante muchos años. Y desafortunadamente al desmontar el proceso y el programa Mi Casa ya a nivel nacional, pues estas familias lo que hacen es perder ese cierre financiero", señaló.



A esto se suma el impacto de las altas tasas de interés, que encarecen los créditos y dificultan la capacidad de pago. "Si hay un aumento de las tasas de interés, pues también cada vez menos familias van a pensar en adquirir un crédito para poder lograr ese cierre financiero", advirtió.

Otro de los problemas es que desistir de la compra puede generar sanciones económicas. "Eso depende mucho del contrato firmado con la constructora y digamos todos los contratos son diferentes y hay que revisar, digamos, qué es lo que se fijó, pero esa multa puede ir, por ejemplo, entre el 10 y el 20% de lo que se haya pagado. Todo depende de los contratos que se hayan firmado", explicó Fernández.

Pese al panorama nacional, el funcionario destacó el caso de Bogotá, donde se han implementado estrategias para mitigar la situación.

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"Se logró ya una estrategia de más de 10,000 subsidios para que esos desistimientos en Bogotá llegaran a un mínimo histórico. Esas familias ya recibieron hasta 17 millones de pesos y han logrado que el cierre financiero no se les caiga y que se salve esa vivienda con la que tanto han soñado. Entonces, ya hoy Bogotá puede decir que a través de la Secretaría de Hábitat se han logrado más de 27,000 subsidios", indicó.

Finalmente, Fernández hizo un llamado a los ciudadanos a analizar cuidadosamente su capacidad financiera antes de iniciar el proceso de compra. "Hay que hacer esto como un negocio y revisar la tasa de interés y como en muchos casos que toca revisar el contrato, revisar sobre todo la cuota y los intereses", concluyó.

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