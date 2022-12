“Me sentía una ciudadana de segunda”: Shirly Gómez sobre su vida fuera de Colombia

La presentadora Shirly Gómez estuvo en Agenda en Tacones contando los detalles poco conocidos de su vida. Dentro de las historias, la barranquillera confesó los momentos que vivió como ciudadana de otro país en el que, aunque considera su segunda casa, se sintió en ocasiones apartada.

Vivió nueve años en Madrid, España, lugar en el que hizo realidad el sueño de estudiar, conocer, “pasarla bueno” y dar la vuelta al mundo, pero sus hijos y el amor por Colombia la hicieron regresar a su tierra natal.

La necesidad de que sus hijos conocieran su tierra y aprendieran la cultura colombiana, junto a su familia, hicieron que Shirly tomara la decisión de regresar donde los suyos. Como confesó, el tener a sus pequeños en Europa le hizo cambiar su vida por completo.

“Sentí la necesidad de volver, de mis padres, de mi familia. Vivir allá es un regalo maravilloso, con ellos allá, pero me hizo necesitar volver. Se vive bueno, pero muy lejos de la gente que uno quiere”, dijo.

Además, el sentirse lejana a la cultura europea, sintiendo en ocasiones que trataban completamente diferente a las personas que no eran nacidas en España,

también fue vital a la hora de decidir volver a Colombia.

“Me sentía una ciudadana de segunda,

me sentía cómoda porque me ofrecían muchas cosas para mí y mis hijos, pero me tuve que acostumbrar a que me trataran de ‘sudaca’ para abajo”, confesó.

Escuche la entrevista completa de Shirly Gómez en Agenda en Tacones aquí:

