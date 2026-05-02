Mentoría profesional gana terreno como alternativa de desarrollo personal y generación de ingresos

La mentoría se posiciona cada vez más como una herramienta clave para el desarrollo personal y profesional, así como una alternativa de generación de ingresos basada en la experiencia y el conocimiento acumulado.

Así lo explicó en En Blu Jeans de Blu Radio, Edgar Ospina, CEO del ecosistema Rehumanízate y rector de la Universidad Hispana de Mentoría, quien señaló que uno de los pilares de este proceso es la construcción de una “mentalidad en expansión”, enfocada en potenciar las capacidades individuales para impactar a otros.

"La grandeza real de un ser humano está en cuanto podemos llevar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, esas vivencias y esas relaciones al servicio de otros para poderlos potenciar", afirmó Ospina, al destacar que el propósito y el legado son elementos fundamentales dentro de este modelo.

Según el experto, el propósito se construye al alinear habilidades, vocación y pasión con actividades que también generen ingresos. "El propósito es alinear lo que yo sé hacer muy bien, lo que es mi ocupación, lo que es mi vocación con aquello que me apasiona, que me gusta, que lo disfruto hacer, pero también aquello por lo que la sociedad y el entorno está dispuesto a pagarme", explicó.



En ese sentido, aseguró que la mentoría no solo tiene un componente humano, sino también económico. "Si tú le estás generando a alguien una mentalidad en expansión, un crecimiento exponencial, ¿por qué no tengo derecho a cobrar por mis honorarios como profesional?", señaló, al enfatizar que se trata de un ejercicio profesional que requiere preparación y responsabilidad.

Otro aspecto clave es reconocer los límites del mentor. Ospina indicó que no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber conectar a las personas con otros expertos cuando sea necesario. "El mentor no solo es el que le resuelve todo, sino lo conecta con los otros mentores o otras personas que serían las que se necesitan para poder resolver cierta situación", precisó.

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Además, resaltó la importancia de construir redes de apoyo que potencien el crecimiento integral. Entre ellas mencionó el networking, orientado a oportunidades laborales; el “net life”, enfocado en mejorar la calidad de vida; y el “net growth”, dirigido al desarrollo personal y profesional.

Finalmente, Ospina destacó que cualquier persona puede convertirse en mentor a partir de su propia trayectoria. “Cada uno se vuelve experto en aquello que ha vivido, en lo que ha superado y en lo que ha construido con el tiempo”, afirmó.

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