Miller Prada, el chef colombiano que recibió una estrella Michellin en Londres

Miller Prada, un chef colombiano, dueño del restaurante Humo, en Londres, ganó una estrella Michellin, uno de los reconocimientos más importantes en el mundo de la gastronomía.

En diálogo con Mañanas Blu, el colombiano entregó detalles de su restaurante, sus platos y en qué consisten los sabores que brinda allí.

Contó que salió de Colombia hace mucho tiempo por lo cual su experiencia con la cocina reúne gran variedad, "Yo nunca aprendí a cocinar nada colombiano y cuando estaba montando el menú y cuando estaba montando todo el diseño de Humo haciendo toda la toda la filosofía de nosotros. Pues si no voy a ignorar esas raíces mías, entonces tenemos un par de detalles".

En ese sentido, reconoció que su fuerte no es la cocina colombiana y por el contrario su mentor que es japonés; "él me enseñó mucho sus ingredientes y sus técnicas. Entonces, por eso lo de la comida no está tan clara".

En medio de la conversación, Prada, además reveló que en el actual menú de su restaurante solo tiene dos ingredientes colombianos: el café y la granadilla.

Contó que la razón por la que no utiliza tantos ingredientes colombianos, es por la que no ha podido encontrar la mejor calidad en Londres, de productos nacionales.

Escuche aquí la entrevista completa con el chef: