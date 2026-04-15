Muere exparticipante de ‘Kilos Mortales’ a los 30 años: esta es la causa de su fallecimiento

El mundo del entretenimiento y la televisión se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una de las figuras recordadas del programa My 600-lb Life, conocido en Hispanoamérica como 'Kilos Mortales'.

Se trata de Dolly Martínez, influencer estadounidense que falleció a los 30 años de edad, según confirmaron sus familiares en los últimos días.

La noticia fue dada a conocer el pasado 11 de abril por su hermana, Lindsey Cooper, a través de redes sociales, donde compartió un mensaje en el que resaltó su personalidad alegre, su calidez humana y el cariño que despertaba en quienes la conocían.



Revelaron la causa de su muerte

Posteriormente, el 13 de abril, se conocieron más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. En declaraciones entregadas al medio TMZ, su madre, Staci Thurman, explicó que la causa de muerte fue una insuficiencia cardíaca congestiva. Además, reveló que la joven permaneció en estado crítico en sus últimos días, bajo coma inducido y conectada a un respirador.

Fallece Dolly Martínez, exparticipante de ‘Kilos Mortales’, a los 30 años. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la información difundida, la mujer había sido hospitalizada desde el 29 de marzo en un centro médico de Fort Worth, Texas, tras presentar complicaciones asociadas a una acumulación de líquido en el corazón y los pulmones. Su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los días hasta su fallecimiento.



¿Quién era Dolly Martínez?

Nacida el 12 de julio de 1996 en Fort Worth, Estados Unidos, Dolly Martínez alcanzó notoriedad pública en 2022, cuando participó en la décima temporada de 'Kilos Mortales'. En ese momento, su historia captó la atención de miles de televidentes por la complejidad de su condición y los retos personales que enfrentaba.



Durante su aparición en el programa, se evidenció que, a sus 25 años, pesaba 269 kilos y requería asistencia constante para realizar actividades cotidianas. Incluso, necesitaba el apoyo de un tanque de oxígeno para poder respirar. Su caso también reflejaba dificultades relacionadas con la salud mental, un aspecto que fue abordado a lo largo de su proceso.

En medio de su lucha, logró bajar parte de su peso, pasando de 269 a 250 kilos. Aunque inicialmente no fue aprobada para una cirugía bariátrica, posteriormente pudo someterse a este procedimiento, que tuvo una duración cercana a las ocho horas y marcó un cambio significativo en su transformación física.

La muerte de Dolly Martínez ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del programa han expresado mensajes de condolencia y han recordado su historia dentro del reality. Su paso por la televisión dejó una huella entre quienes siguieron su proceso, convirtiéndola en una de las participantes más recordadas del formato.