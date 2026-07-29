Hallan muerto a Kavinsky, el DJ francés que alcanzó la fama mundial con Nightcall, de Drive

El DJ y productor francés Kavinsky, reconocido internacionalmente por el éxito Nightcall, tema central de la banda sonora de la película Drive (2011), fue hallado muerto en su domicilio de París a los 50 años. La noticia fue confirmada este miércoles por la Fiscalía de París, que abrió una investigación para establecer las causas del fallecimiento.

El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida durante la noche del martes en su residencia de la capital francesa. De acuerdo con medios locales, una de las hipótesis iniciales apunta a que habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), luego de que presentara fuertes dolores de cabeza en los días previos. Sin embargo, las autoridades señalaron que la investigación continúa y que en la vivienda no se encontraron indicios de una muerte sospechosa.

El creador de Nightcall y referente del synthwave

Kavinsky se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música electrónica francesa gracias a su propuesta inspirada en la estética de los años ochenta, los videojuegos clásicos y el house francés. Su mayor éxito llegó en 2010 con Nightcall, canción que alcanzó reconocimiento mundial tras formar parte de la banda sonora de Drive, la película protagonizada por Ryan Gosling.

El tema se transformó en un referente del género synthwave, consolidando a Kavinsky como uno de sus principales exponentes y permitiéndole llevar su música a escenarios internacionales.



El DJ Kavinsky actúa durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Stade de France, en Saint-Denis, a las afueras de París, el 11 de agosto de 2024. AFP

Su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí interpretó una nueva versión de Nightcall junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle, en una presentación que fue seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.

De actor a productor musical

Antes de dedicarse plenamente a la música, Vincent Belorgey incursionó en la actuación. Su carrera como productor comenzó en 2005 gracias al impulso del cineasta francés Quentin Dupieux, quien le regaló un computador que ya no utilizaba y lo motivó a experimentar con la producción electrónica.

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Además de su propuesta musical, Kavinsky desarrolló una identidad artística muy particular. Su personaje ficticio era un zombi de piel azul y ojos rojos que, según la historia creada por el propio músico, resucitó en 2006 para hacer música después de estrellar un Ferrari Testarossa en 1986. Esa narrativa acompañó durante años la estética visual de sus discos y presentaciones.

La muerte de Kavinsky representa una pérdida para la música electrónica internacional. Su legado quedó marcado por una propuesta sonora que influyó en una generación de productores y que convirtió a Nightcall en una de las canciones más emblemáticas del cine y de la electrónica contemporánea.