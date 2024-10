Mujer revela cómo ayuda a que su hija le sea infiel a su esposo y los motivos; la critican

Sally, una madre de 60 años, ha confesado cómo apoya a su hija Sophie, de 35 años, en su relación extramarital. La historia se ha vuelto viral , despertando tanto críticas como defensas por su postura.

Sally expresó un profundo desprecio hacia su yerno, Dave, a quien considera un hombre "arrogante" e "inadecuado" para su hija. A pesar de que Sophie ha estado casada con Dave por más de una década y tiene dos hijos, así como un trabajo estable y una hermosa casa, su madre reveló que su hija vive una realidad muy diferente a la que aparenta.

"Desde el primer momento en que conocí a Dave, no me cayó bien. Era un tipo arrogante y ruidoso", confesó Sally en una entrevista con el medio The Sun. Aunque al principio intentó guardar silencio sobre sus sentimientos negativos hacia él, albergaba la esperanza de que su hija reconsiderara su decisión de casarse.

Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado: mientras Dave ignora la infidelidad de su esposa, Sophie ha estado involucrada en una aventura con un compañero de trabajo, y su madre ha sido cómplice en este engaño por un largo tiempo.

Publicidad

Sally justifica su apoyo a la infidelidad de su hija argumentando que la felicidad de Sophie es lo más importante, y parece convencida de que, a pesar de la fachada de una vida perfecta, su hija no es feliz en su matrimonio. "Espero que algún día Sophie pueda encontrar a alguien mejor para compartir su vida", concluyó.

La historia ha generado todo tipo de criticas hacia Sally, quienes consideran que lo que está haciendo no es justificable.