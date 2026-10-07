Muralismo femenino: arte, memoria y resistencia

El muralismo femenino vuelve la mirada hacia las mujeres que encontraron en el arte una herramienta para expresar sus ideas, cuestionar las estructuras de su época y dejar una huella en la historia. Sus obras, cargadas de color, personajes y símbolos, también permiten acercarse a la manera en que se representaba a la mujer en distintos momentos de América Latina.

Este legado será el eje del código de vestimenta de la Gala Vogue de Día de Muertos Colombia 2026 de Don Julio, que propone recuperar elementos del muralismo femenino a través de pinceladas, color y tejidos.

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Más que una referencia estética, la propuesta busca rescatar la memoria de aquellas artistas y reconocer el papel que tuvieron en un movimiento históricamente asociado a figuras masculinas. Sus obras permiten entender el arte como una forma de participación social y, en muchos casos, como una expresión de emancipación femenina.

Vestir como una forma de recordar

Los colores, las formas, las texturas y la manera en que las mujeres fueron representadas en los murales pueden convertirse hoy en elementos de inspiración. La intención no es reproducir las obras, sino interpretarlas desde una mirada contemporánea.



Esta relación cobra especial significado en torno al Día de Muertos, una tradición vinculada con la memoria y el homenaje. Recuperar las historias de las muralistas permite que sus nombres y sus ideas continúen presentes y sean conocidos por nuevas generaciones.

Así, la moda puede funcionar como un lenguaje para acercarse al arte. Un color, un tejido o una silueta pueden convertirse en referencias de una historia más amplia: la de mujeres que utilizaron el espacio público y la creación artística para hacerse visibles.

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La propuesta plantea, en última instancia, una reflexión sobre arte, memoria y representación femenina. Porque recordar también implica volver a mirar aquellas historias que durante años permanecieron en segundo plano y reconocer su lugar dentro de la cultura latinoamericana.