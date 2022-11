Nada justifica exceso de la fuerza: Policía condena agresión a adulto mayor en Bogotá

Un repudiable hecho de agresión a un hombre de la tercera edad, vendedor informal, por parte de uniformados de la Policía Nacional se presentó este miércoles en el centro de Bogotá.

Néstor, como fue identificado el abuelo, fue duramente agredido por parte de dos uniformados de la Policía cuando este adulto mayor se encontraba vendiendo productos en una calle del centro de Bogotá.

En diálogo con Mañanas BLU, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, condenó este hecho de evidente abuso policial y sostuvo que “nada justifica el exceso de la fuerza”.

“Es un hecho infortunado, donde unos policías, en cumplimiento de su deber, exceden la fuerza. No hay razón ni justificación para el actuar de esta manera”, señaló el alto oficial.

Dijo, además, que toda la institución al unísono rechaza el hecho y ya se abrió una investigación para determinar qué pasó y hacer que los uniformados respondan de acuerdo a la normatividad policial.

“Rechazamos este hecho porque somos respetuosos de los derechos humanos y no nos va a temblar la mano para tomar las decisiones que sean necesarias. Ya hablé con ellos (policías) y ellos tienen sus versiones, pero aquí nada justifica el exceso de la fuerza”, manifestó.

El general aseguró que la Policía no puede permitir este tipo de actos por parte de uniformados en todo el país y que se tomarán las acciones necesarias para enfrentar el abuso policial.

“Como un padre debemos corregirlos porque no podemos permitir que estas acciones se sigan repitiendo. Los policías dicen que fueron agredidos de palabra por el señor, pero nada justifica el hecho”, añadió.

Habla el adulto mayor agredido

El hombre, brutalmente agredido, relató al Distrito cómo ocurrieron los hechos que generaron gran indignación en el país.

“Yo iba caminando y el agente me empujó y me volteó el carrito, me pegó en la cara un puño, las gafas se me perdieron y la mercancía”, dijo don Néstor, que tiene más de 70 años.

“No vamos a fallar y vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, concluyó el director de la Policía en la capital del país.

