NBC se suma a Univisión y rompe relaciones con Trump por comentarios xenófobos

La cadena NBC anunció hoy que rompe todo vínculo con Donald Trump y dejará de emitir los certámenes de Miss USA y Miss Universo, además de cancelar su participación en el reality show "The Apprentice", debido a los comentarios racistas que hizo durante el arranque de su campaña política.

"Debido a las afirmaciones despectivas hacia los emigrantes realizadas por Donald Trump recientemente, NBCUniversal termina su relación comercial con el señor Trump", indicaron desde la cadena en un comunicado.

"En NBC, el respeto y la dignidad de todas las personas son pilares básicos de nuestros valores", añaden.

La cadena recibió más de 200.000 firmas para cancelar las retransmisiones de los certámenes de belleza y hoy, finalmente, anunció la ruptura de las relaciones comerciales con el multimillonario, también parte de su programación de NBC con el programa "The Apprentice", por el que fue nominado al Emmy.

Donald Trump aseguró que los emigrantes mexicanos "están trayendo drogas, el crimen, a los violadores" a Estados Unidos en el discurso en el que se postuló como candidato a representar al partido republicano en la carrera hacia la Casa Blanca.

Además, propuso construir "un gran muro" en la frontera sur de los Estados Unidos, para evitar el flujo migratorio, y aseguro que "México lo pague".

Desde entonces, la lluvia de críticas a Trump no ha cesado.

La cadena hispana Univision fue la primera en romper relaciones comerciales con Trump Organization el viernes pasado, también en relación a la trasmisión el próximo 12 de julio de Miss USA 2015, al considerar "ofensivas" la declaraciones.

Trump reaccionó asegurando que demandaría a la cadena hispana Univisión por incumplimiento de contrato.

Además, figuras como el productor musical Emilio Estefan, el cantante colombiano J. Balvin, el actor chileno Cristián de la Fuente o la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez han mostrado su repulsa a los comentarios de Trump.

EFE

Este es el comunicado oficial publicado por la cadena:

NBC Cuts Business Ties with Donald Trump Over Immigration Remarks

NBC is ending its business relationship with Donald Trump over his recent comments about Mexican immigrants.

"At NBC, respect and dignity for all people are cornerstones of our values," NBC said in a statement. "Due to the recent derogatory statements by Donald Trump regarding immigrants, NBCUniversal is ending its business relationship with Mr. Trump."

The network will no longer air the annual Miss USA and Miss Universe pageants that were part of a joint venture with Trump, the statement added.

The real estate mogul and 2016 presidential candidate has faced criticism for comments he made during his announcement speech earlier this month.

"When Mexico sends its people, they're not sending their best," he said. "They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people."

Univison previously announced that it would cease its relationship with the Miss Universe Organization over the comments. Trump has said he will sue that network for breach of contract and defamation.