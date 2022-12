Nepal amanece con nueva cifra de muertos: van más 2.200 víctimas del terremoto

Los socorristas intentaban este domingo encontrar supervivientes del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Nepal y que ha dejado más de 2.200 muertos, mientras varios países anunciaron el envío de ayuda económica y de equipos de rescate.

Publicidad

En la mañana del domingo nuevas réplicas golpearon el país, entre ellas una de magnitud 6,7. En Katmandú, la capital, la gente pasó la noche a la intemperie o en tiendas de campaña.

El portavoz de la policía nacional Kamal Singh Ban dijo que en Nepal el balance de muertos alcanzaba las 2.152 personas, mientras que 4.629 habrían resultado heridas. Un anterior balance daba cuenta de 1.953 fallecidos.

Publicidad

En India, las autoridades estiman en 57 el total de fallecidos, contra un balance anterior de 53. La televisión estatal china afirmó por su parte que 17 personas murieron en la región del Tíbet.

Publicidad

El sismo es el peor terremoto que ha golpeado Nepal en 80 años y el balance de muertos podría ser aún peor, indicó el sábado a la AFP un responsable de la oenegé Médicos del Mundo, quien dijo que las organizaciones humanitarias tienen dificultades para "evaluar la magnitud de la catástrofe".

Estados Unidos anunció el envío de equipos de socorro y el desbloqueo de un primer envío de un millón de dólares.

Publicidad

Expertos de la Unión Europea viajarán a la zona afectada y Berlín, Londres, París y Madrid prometieron ayudas, mientras que Noruega anunció por su parte el desbloqueo de 3,5 millones de euros.

Publicidad

India evacuó a sus ciudadanos varados en aviones militares mientras que 62 equipos de rescate chinos llegaron al área con perros entrenados.

"Hemos desplegado todos nuestros recursos para la búsqueda y el rescate", dijo a la AFP el portavoz de la policía nacional de Nepal, Kamal Singh Bam. "Enviamos helicópteros a las áreas remotas. Estamos buscando entre los escombros de los edificios colapsados para ver si podemos encontrar a alguien".

Publicidad

En el Everest, donde el terremoto desató un alud que dejó al menos 18 muertos, seis helicópteros evacuaron a los heridos que estaban en el campo base, situado a unos 5.000 metros de altura. Tras la avalancha, que ocurrió casi un año después del desastre en el que murieron 16 sherpas el año pasado, la temporada de ascenso fue cancelada.

Publicidad

El portavoz del Departamento de Turismo, Tulsi Gautam, informó que hay 61 heridos.

"No sabemos sus nacionalidades, pero la mayoría de ellos serían extranjeros", informó a la AFP Ang Tshering Sherpa, presidente de la asociación nepalí de montañismo, quien dijo que en el momento del sismo había unas 800 personas en el campamento.

Publicidad

En Katmandú, centenares de edificios se hundieron. La histórica torre Dharahara, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad, no resistió las sacudidas y sus nueve pisos se vinieron abajo dejando un montón de escombros.

Publicidad

Durante la noche, las continuas réplicas siguieron golpeando la capital nepalí.

"No pudimos dormir en toda la noche. ¿Cómo podríamos haber dormido? El suelo no paraba de temblar. Solo nos queda rezar para que este se termine y podamos entrar a nuestras casas", dijo Nina Shrestha, un joven que trabaja en el sector de las finanzas.

Publicidad

Los hospitales estaban llenos de heridos, la mayoría con fracturas múltiples y traumatismos. Muchos médicos atendían a los afectados en tiendas de campaña anexas, debido a la gran cantidad de ingresados en el centro, pero también porque muchas personas tenían miedo de entrar al edificio.

Publicidad

El sismo cortó las autopistas de la capital y provocó daños en el aeropuerto internacional, que tuvo que cerrar "por motivos de seguridad".

Las comunicaciones, la electricidad y el agua corriente han quedado cortadas, indicó la ONG Oxfam, que "se prepara a llevar agua potable y artículos de primera necesidad", según la directora de su oficina en Nepal, Cecilia Keizer.

Publicidad

Según el pronóstico meteorológico, este domingo habrá lluvia en Katmandú, lo que complicará la situación de los damnificados.

Publicidad

El ejecutivo de Google Dan Fredinburg fue uno de los montañistas cuya muerte se confirmó en el alud del Everest.

George Foulsham, biólogo marino residente en Singapur, recordó el momento en que fue derribado por lo que describió como "un edificio blanco de 50 pisos".

Publicidad

"Corrí pero me tumbó la nieve. Intenté levantarme pero me tumbó otra vez. No podía respirar, pensé que estaba muerto", explicó a AFP.

Publicidad

"Cuando al final conseguí levantarme, no podía creer que había salido indemne de lo que se me vino encima", agregó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El Ministerio de Relaciones Exteriores avanza con la búsqueda de los colombianos que continúan desaparecidos tras el devastador terremoto. Por fortuna ya se tienen noticias de dos connacionales que se encuentran en buenas condiciones y ya se les está brindando todo el apoyo por parte del consulado colombiano. Blu Radio habló con familiares de una de las colombianas que apareció en medio de la tragedia.

Publicidad

-Mientras tanto, en Colombia aumenta la angustia de los familiares que intentan dar con el paradero de sus seres queridos. La Cancillería dispuso de un plan especial para que quienes tengan colombianos extraviados en ese país puedan emitir la alerta para iniciar su búsqueda.

-En Barranquilla vive la familia de uno de los colombianos residente en Nepal que apareció en las últimas horas. Se trata de un profesor de artes plásticas de quien no se sabía nada desde el momento en el que se sacudió la tierra.

Publicidad

-El presidente Juan Manuel Santos expresó su voz de solidaridad con Nepal por la tragedia que está afrontando y dijo que se está buscando la manera de brindar ayuda. Además, durante su visita al Valle del Cauca, habló de paz y de la supuesta politización de las fuerzas armadas.

Publicidad

-En las últimas horas hubo combates en el Cauca y hay un soldado muerto.

-El comandante de la Séptima División del Ejército aclara que los desplazamientos en Angostura se registraron por intimidaciones del ELN y en la zona ya no hay combates.

Publicidad

-En la madrugada de este domingo continuó la audiencia de legalización de captura de los 31 militares que fueron capturados en las últimas horas por generar supuestos desfalcos al sistema de salud de las milicias, donde se habría perdido más de 24 mil millones de pesos. 10 de los militares judicializados quedaron libres porque el juez consideró que hubo errores en su captura.

Publicidad

-Familias damnificadas, vías averiadas, casas y colegios inundados, dejó vendaval que se presentó en tres municipios del sur de Santander.

-Delincuentes asaltaron el Banco Agrario del municipio de Chiriguaná en el Cesar. Se estima que el hurto podría alcanzar los trescientos millones de pesos.

Publicidad

-Escuche las noticias más importantes de la jornada deportiva de este domingo.