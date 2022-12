No me ofrecen oportunidades sino irme para la casa: vendedor multado por empanadas

Las recientes multas que uniformados de la Policía han impuesto a tres ciudadanos en varias ciudades del país por invasión del espacio público en casos relacionados con las ventas ambulantes de empanadas han levantado una fuerte polémica en la opinión pública.

Santiago Lancheros y Herlin Solís, dos de los vendedores de empanadas sancionados, contaron su experiencia en BLU Radio y denunciaron que autoridades no les ofrecen “oportunidades” de empleo sino “irse para la casa”.

“En mis empanadas ayer fue día de pérdidas. Cuántas personas se mueren de hambre y tuve que botarlas”, dijo Santiago Lancheros, a quien agentes de Policía le impusieron un comparendo por más de $800.000 en el parque Francia del barrio San Patricio, en el norte de Bogotá.

Olga Velásquez, exrepresentante a la Cámara, analizó la aplicación del Código de Policía en estos casos y dijo que la verdadera “responsabilidad la Policía es identificar todos los tipos de mafias del espacio público”.

“Ojalá el Estado, el señor alcalde sepan que nosotros los pobres tenemos derecho vivir y a comer. No me han ofrecido otro lugar para reubicarme, no me ofrecen oportunidades sino irme para la casa", agregó Santiago Lancheros.

Por su parte, Herlin Solís, implicada en el primer caso, que se hizo viral en redes sociales la semana pasada, dijo que lo “único” que quiere es su trabajo “y que con él me pueda hacer valer".

"Vale más la palabra del policía que la mía, la palabra del rico que rodea el parque que la del vendedor de empanadas", inquirió Lancheros.

