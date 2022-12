No vamos a presentar una nueva Reforma Tributaria: Santos

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que durante su Gobierno no se presentará una nueva Reforma Tributaria, luego de que la comisión de expertos entregara su primer informe de recomendaciones para mejorar las actividades tributarias en Colombia. (Lea también: Equilibrio tributario, punto clave en próxima reforma tributaria: expertos )



“Tengan la seguridad de que no vamos a presentar una nueva reforma tributaria. Si se hace será concertada con los empresarios”, enfatizó el jefe de Estado.



“Nadie está pensando en una nueva reforma tributaria”, agregó Santos Calderón. (Lea también: Denuncian ‘mico’ en reforma tributaria que crearía nuevo impuesto a la gasolina )



Además, el mandatario nacional dijo que “la economía no puede ser fruto de la improvisación ni debe ir al vaivén”, razón por la cual se pidieron las recomendaciones de la comisión de expertos.