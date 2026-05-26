Números de Diomedes Díaz para jugar el chance este 26 de mayo, día de su cumpleaños

Como suele ocurrir cada año desde su fallecimiento, hoy, en la fecha de su cumpleaños, se conmemora el legado de Diomedes Díaz, una de las máximas figuras de la música vallenata.

Diomedes nació el 26 de mayo de 1957 y durante su carrera artística logró consolidarse dentro del folclor vallenato con canciones como Sin medir distancias, Tú eres la reina y La falla fue tuya, temas que a lo largo de los años siguen siendo escuchados por sus seguidores y respetados por otros artistas del género.

Pese a su protagonismo en la escena vallenata, Diomedes también es recordado por sus polémicas, entre ellas su amplia familia conformada por 21 hijos, varios de ellos dedicados a la música como Rafael Santos Díaz, Elder Dayán Díaz y Martín Elías, este último fallecido el 14 de abril de 2017.

Los seguidores de Diomedes han convertido las fechas relacionadas con el “Cacique de La Junta” en números especiales que, con el paso de los años, prácticamente se transformaron en una cábala para jugar la lotería o el chance.



De hecho, quienes han jugado con los números de Diomedes Díaz consideran que el cantante realiza “favores” desde el más allá para ayudar a sus seguidores.

Los números de la tumba de Diomedes Díaz. Foto: X @ELRINCONVLLENAT y suministrada El Espectador

Cuáles son los números de Diomedes Díaz para jugar el chance

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Los números de Diomedes Díaz son varios y dependen de su origen, así como de las preferencias de cada colombiano, por lo que la elección puede variar según el gusto de cada seguidor del artista vallenato.

Uno de los números más utilizados es el 1108, correspondiente a la tumba donde reposan los restos de Diomedes en el Cementerio Jardines de Ecce Homo.

De igual manera, otro de los números más jugados por sus seguidores es el 1957, que corresponde al año en el que nació Diomedes,

Diomedes, El 2657, que une el día y el año de su nacimiento.

Varios seguidores juegan el 2622, número que relaciona el día de nacimiento con la fecha de su muerte .

. Finalmente el 1222, que une el mes y el día de su fallecimiento.

Seguidores de Diomedes Díaz crean nuevos números cada año

Algunos seguidores también relacionan los años transcurridos desde su muerte con el año en el que se conmemora su aniversario. Por ejemplo, para este 2026, uno de los números que podría aparecer es el 2226, uniendo el día de su muerte con el año del aniversario.

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¿Cuáles son los números más ganadores de Diomedes Díaz?

Los números de la suerte de Diomedes Díaz se han convertido en un mito urbano en Colombia, registrando ganancias masivas que obligan frecuentemente a las casas de apuestas a bloquearlos. El gran rey de los premios es el 1108, número de su tumba en Valledupar, que llegó a dejar a más de 4.000 ganadores en un solo sorteo.

Le siguen de cerca el 1222 y el 2212, relacionados con la fecha de su fallecimiento (22 de diciembre), y las combinaciones 2657 y 0526, que conmemoran su nacimiento el 26 de mayo de 1957.