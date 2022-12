Olvido estatal, violencia y corrupción, ¿cómo solucionar la crisis en el Chocó?

Luego de que este fin de semana se inundara el sur del Chocó por el desbordamiento del río San Juan, que afectó a ocho municipios y cerca de 4.800 familias, las redes sociales se llenaron de críticas contra el Gobierno Duque, que en ese momento acompañaba en Cúcuta el fallido operativo de entrega de ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela.

Tras conocer la situación, el presidente Duque se movilizó a la región en la mañana del domingo, junto a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y Gestión del Riesgo, para concretar la entrega de 24 toneladas de ayuda a los damnificados, con 8.000 kits de alimentación, aseo y ropa.

Sin embargo, en el Chocó se necesitan se necesitan “soluciones de fondo, no paliativas”, y mayor diligencia “porque esta inundación que acaba de suceder no será la única”, según la opinión de dos expertos que, en entrevista con BLU Radio, analizaron la crisis de esa región.

Camilo Devia, vocero de la Red de Solidaridad de Amigos de Andagoya, explicó que “el Chocó es la zona del mundo donde más llueve. ¿Por qué se desbordan los ríos? Porque están sedimentados, tanto por la minería ilegal como por la legal. Cuando vienen estas lluvias permanentes como la que ocurrió el viernes y sábado en la madrugada, los ríos se desbordan, no hay un plan de emergencia”.

Por eso, el especialista considera que “enviar las ayudas es una solución paliativa, lo que se necesita es una solución de fondo”.

Por su parte, Nigeria Rentería, exconsejera para la Equidad de la Mujer y precandidata a la Gobernación de Chocó, habló sobre la creación del programa ‘Somos Pacífico’, un grupo que estuviera alerta y pendiente del Chocó y el Pacífico, en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, del cual dijo que “funcionó en ese momento”, pero “tuvo unas dificultades enormes en el tema de desembolsos y que los programas que estaban previstos en Buenaventura y el Chocó”.

“La llamada de atención (de la región) básicamente han sido las calamidades, incluso tenemos que recordar que en el Chocó tenemos problemas estructurales repetitivos. Desde 1987 se está protestando por servicios públicos, por terminación de las dos vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, porque pueda también prestarse atención en temas de salud”, recordó Rentería al opinar que, para solucionar estos problemas, “que son estructurales, repetitivos, habría que hacer una tarea con el Gobierno Nacional”.

La exfuncionaria añadió que es necesario trabajar en la reorientación de cómo se utilizan las regalías en la región y pidió liderazgo para encaminar acciones que resuelvan problemas de fondo.

“La falta de diligencia lleva a que no se atiendan temas tan coyunturales como revisar el tema de riesgos, si se están dando licencias o permitiendo construcciones en sitios aledaños donde puedan ocurrir derrumbes, la misma sedimentación (…) pero que eso no se quede en letra muerta, sino que se trabaje en eso porque esta inundación que acaba de suceder no será la única”, agregó.

Sobre los problemas más graves del Chocó, dijo que “hay tala indiscriminada que se ha dado en nuestros bosques, no se ha arreglado el tema de reforestación, pero también de agroindustria, de que las personas puedan tener una forma diversa de trabajar que permita tener calidad de vida porque no somos animales, no podemos estar condenados en nuestro propio territorio sin ningún tipo de condición de vida”.

Sin embargo, denunció que el problema estructural en el departamento más difícil de enfrentar son las “apatías que se han generado y los estereotipos que se crearon en Colombia alrededor de las regiones”.

“Nos están asfixiando con cosas que tienen que ver con corrupción y temas de pobreza. Hay mucha gente que vive en este país con la pobreza y necesitadas del otro, hay gente interesada en que las regiones apartadas no salgan de ese letargo”, dijo.

Así lo advierte también la Misión de Observación Electoral (MOE), que recientemente publicó su Mapa de Riesgo Electoral en el Chocó, que revela riesgos en 26 municipios por factores de violencia, especialmente en Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, El Litoral del San Juan, Lloró, Riosucio y Tadó: