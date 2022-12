Oyente de Luna BLU capta misteriosa figura en biblioteca Virgilio Barco

Fernando Barón, oyente de Luna BLU, captó una extraña imagen en el techo de la biblioteca Virgilio Barco, occidente de Bogotá.

Publicidad

En la foto tomada con celular se ve una figura "fantasmagórica", que posa sobre el lugar con los ojos luminosos.

“Llegamos a la Virgilio Barco y nos ubicamos en una plazoleta que está en frente de la biblioteca y empezamos a tomar fotos con el celular entre todos, de repente se escuchó el grito de una mujer como si la estuvieran atacando, fuimos a mirar qué estaba pasando pero no encontramos nada, no fue un grito normal sino profundo, al no encontrar nada decidimos irnos porque nos dio bastante susto”, relató.

Publicidad

Barón cuenta que tras salir del lugar junto con sus amigos hicieron una parada cerca del centro de Bogotá y se percataron de la extraña aparición.

Publicidad

“No habíamos visto las fotos cuando nos encontramos con la aparición del rostro con los ojos bastante luminosos mirándonos fijamente a nosotros”, dijo.

Afirmó que la compartió en redes sociales para tratar de encontrarle una explicación a lo sucedido y contó que “muchos nos dicen que se trata de una bruja o de un duende pero yo no tengo mucho conocimiento de lo paranormal”.

Publicidad

*Toda la información contenida en esta nota de Luna BLU, reciente o atemporal, será juzgada por sus conceptos morales y espirituales. La interpretación estará sujeta a la subjetividad del lector.