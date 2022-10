Película colombiana Entre el mar y la tierra ganó premio en festival de Sundance

Con el premio a mejor película dramática estadounidense y el galardón otorgado por el público en esa misma categoría, "The Birth of a Nation" fue una de las grandes vencedoras de la edición de este año.



La película dirigida, protagonizada, escrita y producida por el artista negro Nate Parker relata la historia de Nat Turner, un antiguo esclavo que lidera un movimiento de liberación de 1831 y que provoca la violenta reacción de los blancos.



El paso del filme por el festival no ha podido ser más exitoso ya que esta semana se supo que el estudio Fox Searchlight adquirió los derechos de distribución de "The Birth of a Nation" por una cifra récord de 17,5 millones de dólares.



Por su parte, el premio a mejor documental estadounidense fue para el filme "Weiner", una cinta de Josh Kriegman que sigue los pasos del político Anthony Weiner.



En las categorías internacionales, la película de ficción "Sand Storm", que trata el mundo de la familia y las tradiciones en Israel, y el documental "Sonita" (Alemania, Irán y Suiza), sobre una rapera iraní, fueron las vencedoras.



El cine latino también tuvo su espacio en la ceremonia de entrega de premios y la película colombiana "Between Sea and Land", de Carlos del Castillo, recibió el galardón del público a la mejor película de ficción internacional así como el premio del jurado a sus actores Vicky Hernández y Manolo Cruz gracias a una historia que trata sobre una madre y su hijo enfermo.



Asimismo, la cinta coproducida por Uruguay y Argentina "Mi Amiga del Parque", que dirigió Ana Katz y escribió junto a Inés Bortagaray, ganó el premio a mejor guión internacional por una historia acerca de la maternidad.



Por su parte, la cinta peruana "When Two Worlds Collide", de los realizadores Heidi Brandenburg y Mathew Orzel, recibió el premio a mejor ópera prima documental internacional.



Completaron la lista de películas latinas reconocidas en Sundance "El abrazo de la serpiente", cinta colombiana de Ciro Guerra que recibió el premio Alfred P. Sloan destinado a películas que tratan sobre la ciencia, y la cubana "August", de Armando Capo, que fue reconocido con uno de los premios del Instituto de Cine de Sundance en apoyo al cine independiente en todo el mundo.



Fundado en 1981 por Robert Redford, el Festival de Sundance ha descubierto a lo largo de los años joyas independientes como "Beasts of the Southern Wild", "Fruitvale Station", "Blackfish", "Super Size Me", "Little Miss Sunshine", "Sex, Lies and Videotape", "Reservoir Dogs", "Precious" o "Napoleon Dynamite".



A la edición de este año se presentaron 12.793 trabajos, de los cuales se escogieron para la competición a 123 largometrajes procedentes de 37 países.