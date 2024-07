Perro mordió a periodista en pleno noticiero en vivo: video se hizo viral

Un curioso incidente durante un reportaje en vivo ha capturado la atención de las redes sociales, dejando a muchos usuarios sorprendidos y compartiendo opiniones encontradas.

El periodista argentino Gonzalo Sorbo se convirtió en protagonista involuntario de la noticia mientras realizaba un reportaje para América Noticias (América TV). El hombre estaba cubriendo la historia de Bruno, un perro callejero que había sido rescatado por los vecinos, cuando el animal reaccionó de forma inesperada.

Durante la transmisión en vivo, mientras acariciaba a Bruno y relataba su historia, el perro mordió la mano de Sorbo, sorprendiendo tanto al periodista como a los espectadores. Sin embargo, demostrando profesionalismo y calma, Sorbo continuó con la nota sin interrumpir la transmisión.

“Bruno está así ahora, necesita que alguien lo adopte... Pero yo les voy a contar la historia porque los vecinos le salvaron la vida”, dijo el periodista mientras acariciaba la cabeza del perro. En ese momento, Bruno reaccionó de forma agresiva y lo mordió en la mano.

"¡Ay, no, mi amor... No... No pasa nada. Bueno”, dijo Sorbo sorprendido, mientras el animal se alejaba corriendo. A pesar del incidente, el periodista mantuvo la calma y continuó con la nota, mostrando su profesionalismo y entereza ante la situación.

El video del ataque rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios. Algunos criticaron la actitud del perro, mientras que otros elogiaron la valentía del periodista por continuar con la transmisión a pesar de la mordida.

El video se difundió ampliamente en otras redes sociales, donde ya acumula más de un millón de reproducciones. Alrededor de 7.000 ‘me gusta’ y todo tipo de comentarios se han generado en torno al suceso. Algunos usuarios expresaron su preocupación por el bienestar del periodista y el perro, mientras que otros hicieron bromas sobre la situación.

“Quiso rescatar al perro, pero le salió mal”, “El perro no es tan estúpido, morderlo delante de la cámara sería aportar la evidencia para su desgracia”, “Bruno no quiere entrevista, tiene sueño 😂”, “No lo mordió duro, solo está asustado”, son algunos de los comentarios que se leen por el video.