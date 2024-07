Hombre llegó a su boda completamente borracho y se hizo viral: "Ante todo el compromiso"

En las redes sociales, donde se viralizan todo tipo de contenidos, un reciente video ha llamado la atención de miles de internautas. Esta vez, no se trata de un accidente, una infidelidad o una propuesta de matrimonio fallida, sino de un evento que se ha dado de qué hablar: la boda de un hombre a la que llegó completamente borracho.

El video, compartido en X, antes Twitter, muestra a un novio en evidente estado de embriaguez durante su ceremonia de matrimonio. En las imágenes se ve al hombre tambaleándose mientras se toma fotografías con la novia, quien se muestra molesta por la situación. En el clip, el novio sostiene un crucifijo, el cual usa de manera poco apropiada, incluso golpeando a algunos de los invitados que intentan capturar el momento en fotos.

Al parecer, la causa de este desafortunado estado fue una despedida de soltero que se extendió más de lo esperado. Esto llevó al novio a presentarse en el altar en un estado inconveniente, una situación que no pasó desapercibida para los presentes. En el video, se observa cómo el hombre, a pesar de su estado, logra mantenerse despierto dentro de la iglesia, incluso durante el momento en que todos se arrodillan. Sin embargo, se puede ver que lucha por mantenerse en pie.

Así fue el incidente:

El Novio borracho y el crucifijo de mano en mano, dándole de trancazos a la mamá y la novia 👰queriendo llorar casi 😅 ay no… Joyas del internet pic.twitter.com/kv1MHEJ9vR — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) July 18, 2024

Publicidad

El video ha generado una avalancha de comentarios en las redes sociales y ha acumulado aproximadamente 324.000 reproducciones, con cerca de 1.000 ‘me gusta’. Los internautas han reaccionado con todo tipo de comentarios por el hecho.

"El "novio" no está en condiciones de otorgar su consentimiento", "Eso se llama compromiso", "Yo no podría, en ese momento me salgo de la boda", "Pero la novia tiene cara triste, pero a lo mejor “el señor tiene dinero”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación viral.