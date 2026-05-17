Pilates Week 2026 en Bogotá: cómo asistir al mayor evento de pilates del país

El evento Pilates Week 2026 en Bogotá convertirá a la capital colombiana en el epicentro del bienestar físico entre el 21 y el 24 de mayo de 2026. La marca Pilates Proworks celebrará sus 15 años de trayectoria en el país con un despliegue sin precedentes en Latinoamérica y Estados Unidos, reuniendo 35 máquinas tipo reformer en simultáneo y proyectando la asistencia de más de 900 personas.



Programación de clases de pilates en Bogotá

La agenda de actividades se desarrollará en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), un espacio público que acoge esta propuesta innovadora de bienestar. Las sesiones se distribuirán en diferentes franjas horarias durante el día y el fin de semana, organizadas en cupos limitados para garantizar el enfoque técnico de la disciplina.

Los asistentes podrán participar en formatos especializados como Focus y Essential, los cuales ofrecen una experiencia inmersiva mediante el uso de audífonos individuales que aíslan el ruido externo. También estará disponible la modalidad Pro Burn, diseñada para responder a distintos niveles de exigencia y objetivos de entrenamiento en una activación que integra mente, cuerpo y movimiento.



Fechas y precios de boletas para Pilates Week 2026

La boletería para acceder a las clases del evento cuenta con dos fases de comercialización. La etapa de preventa estuvo disponible hasta el 10 de mayo con un valor de $90.000, mientras que las entradas en etapa general tienen un costo de $120.000. Los cupos para las sesiones de entrenamiento pueden adquirirse formalmente a través del sitio web oficial ppwevents.com o mediante la línea de atención de WhatsApp.

Por otra parte, los ciudadanos interesados en las actividades complementarias podrán ingresar de manera libre, ya que el market de bienestar y la agenda de charlas sobre salud y movimiento estarán completamente abiertos al público general.

Esta iniciativa busca consolidar el posicionamiento de la disciplina en un mercado altamente competitivo, transformando la manera en que se construyen comunidades en torno a la vida saludable. El encuentro sumará además experiencias comerciales con marcas aliadas como Isdin, Gooms, Easy Detox, Café Rico y Skin Concept, que ofrecerán activaciones y obsequios a los participantes.



La magnitud del proyecto responde a las demandas actuales de los usuarios de este sector. Con respecto a esta visión de negocio y fidelización, Andrés Arango, gerente de la compañía, aseguró que "este evento responde a una evolución natural de la marca y de la industria. Las personas ya no solo buscan entrenar, sino vivir experiencias que conecten con su estilo de vida".