Político hizo el ‘oso’ al explicar cómo usar un tapabocas para evitar el coronavirus

El presidente de la región de Lombardía, Italia, Attilio Fontana, se volvió viral en las redes sociales luego de que tratara de explicar cómo ponerse un tapabocas.

“Cuando me vean de esta manera en los próximos días no se preocupen, soy el mismo, pero me estoy preparando para protegerme de una posible infección y a los lombardos que tengan contacto conmigo”, dijo.

Publicidad

Fontana se encuentra cumpliendo una cuarentena voluntaria después de que una estrecha colaboradora diera positivo en el coronavirus.

Le puede interesar: Segundo país en Sudamérica: Ecuador confirma primer caso de coronavirus

Publicidad