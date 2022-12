Poner impuesto a bebidas azucaradas viene desde la OMS: Alejandro Calvillo

Alejandro Calvillo, director de la Oficina del Consumidor y miembro de la Alianza de Salud Alimentaria de México, se refirió en Mañanas BLU al impuesto que promovió dicho pais a las bebidas azucaradas con el argumento de que había que luchar contra sus perjuicios y el sobrepeso.



“Esto no es un invento del Gobierno mexicano, la recomendación de poner un impuesto para las bebidas azucaradas es algo que viene desde la OMS”, manifestó.



“Frente a esta epidemia global de sobrepeso y obesidad, se están haciendo varias recomendaciones de política pública y están dentro de documentos acordados a nivel internacional”, añadió.



Calvillo insistió en la necesidad de las personas de tomar agua cuando se encuentran en la calle y al ver que no hay un dispensador de este líquido, tienen que recurrir a bebidas azucaradas que son perjudiciales para la salud.



Preguntado sobre el impuesto creado en México, Calvillo afirmó que se trata de 1 peso por litro, lo que significa el 10 por ciento del precio de cada producto.



“La recomendación internacional es el 20 por ciento del precio de cada producto, lo que generaría una disminución significativa (…) Estamos buscando que los recursos vayan destinados a prevención en materia de salud”, aseguró.



¿Qué dice la Andi?



Por su parte, Santiago López, director de la Cámara de Bebidas de la Andi, dijo que no solo ellos se oponen al impuesto que impulsa el Gobierno para las bebidas azucaradas.



“No solo es la Andi, también están Asocaña, Fenalco, Asobares y los trabajadores. No es una posición de los industriales, se trata más bien de una posición generalizada que se presenta por diversos factores porque son conscientes que esto es una política pública sin argumentos frente al fin que quiere que es la disminución en las tasas de sobrepeso en el país”, explicó.



Según el industrial, un estudio contratado por el gremio reveló que no hay una incidencia real entre los impuestos a las bebidas azucaradas y la disminución de la obesidad y la diabetes.



López advirtió que la industria es consciente que en Colombia tiene unos retos muy fuertes en materia de salud pública, “tenemos una desnutrición alta en el país, ausencia de potabilidad y el aumento de las tasas de sobrepeso, sin embargo esto no es una medida que tenga que ver con salud y lo que hace es generar un mensaje en contra para las personas que quieren bajar de peso”.



Finalmente, el industrial dijo que en diversos países las personas están consumiendo menos gaseosas, o bebidas con menos calorías y el sobrepeso continúa siendo una constante, por lo que considera que no hay una relación entre calorías, impuestos y disminución de sobrepeso en las personas.



Por eso, el gremio hizo un llamado al Gobierno para que las medidas para mejorar la salud de los colombianos y reducir enfermedades como obesidad y diabetes no sean tributarias, sino que se evalúen hábitos como el sedentarismo.