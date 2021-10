¿Por qué EEUU es el mejor país del mundo para vivir? ¿Una buena opción para los colombianos?

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado a Estados Unidos como el octavo mejor país del mundo para vivir, después de Noruega, Australia, Suiza, Dinamarca, Holanda, Irlanda y Alemania, debido a sus excelentes indicadores de calidad de vida en general.

Además, tras las diferentes campañas de distribución de las vacunas contra el COVID-19 en las principales economías del mundo, se ha profundizado un fenómeno que se había hecho presente desde el inicio de la pandemia: una enorme cantidad de latinoamericanos, incluidos colombianos, está volcando su mirada hacia zonas más seguras que les permitan resguardar sus capitales, mientras aspiran a mejorar su calidad de vida.

Como consecuencia de la inestabilidad política y económica de América latina, además de la incertidumbre sanitaria y social, ha hecho que latinoamericanos y colombianos salgan de sus países buscando una mejor calidad de vida. Ciertamente, las condiciones económicas en el país norteamericano son muy favorables y atractivas. Además de tener presente que es un país conformado por 50 estados y su territorio es muy amplio, por lo tanto, hay variedad de climas y paisajes que se puede escoger según tus gustos y posibilidades económicas, en EE. UU se respeta la libre empresa, las libertades civiles, políticas y económicas, es uno de los países más poderosos del mundo. Este atributo suele ser muy atractivo para aquellas personas que pretenden tener inversiones o que buscan un clima político estable, el idioma español está presente en los principales estados del país. Ser bilingüe inglés-español es considerado una gran ventaja a la hora de competir en el mercado laboral.

Para Leo Roth, CEO de Latam en USA y quien estará en Bogotá Colombia del 25 al 28 de octubre próximos, para acompañar a inversionistas que deseen establecerse en estados unidos y a quién quiera conocer las oportunidades de negocio existentes con las que puedan iniciar un camino a Estados Unidos, dice que el Estado de Florida es una de las elecciones predilectas, para colombianos y latinoamericanos por las siguientes razones:

· La gestión de la pandemia, ya que para el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Atlanta, hasta el día de hoy el 68,4 % de la población mayor de 18 años tiene el esquema de vacunación completo en todos los Estados Unidos. En ese orden de ideas, 188.9 millones de americanos se han inoculado con las dosis necesarias, dependiendo del biológico aplicado.

· La reactivación económica, comercial, cultural y turística está volviendo a la normalidad mucho más rápido de lo esperado y según estadísticas publicadas en STR y en Tourism Economics, consolidan datos de analítica y perspectivas del sector hotelero y hospitalario a nivel global, muestran que este mes la tasa de ocupación hotelera en la unión americana alcanzó los niveles más altos desde el comienzo de la expansión del virus, inclusive por encima de los algoritmos registrados en 2019.

· Adicional a lo anterior tres claves de medición de performance lo demuestran: La tasa de Ocupación (Cantidad de habitaciones reservadas) pasó del 9.0% al 77.1%, el precio de Habitación Promedio Diario: Creció un 69.1% y el mismo asciende a US$ 257.24, el ingreso que genera cada habitación disponible: aumentó un 84.2% ascendiendo a US$ 198.30.

· La seguridad institucional tiene una economía estable y un sistema jurídico sólido, las facilidades que brinda Miami tanto en tecnología como en comunicaciones, que han creado nuevas perspectivas, imponiendo la idea de que desarrollar una vida profesional y descansar pueden ir de la mano en la misma locación. Por supuesto, también está ligada a ciertas condiciones que brinda la ciudad de Miami, según la tendencia, la calidad de vida está ligada a comodidades donde se destacan el espacio, la tranquilidad y el entretenimiento. Miami atrae la atención de miles de personas que quieren disfrutarla y hacer negocios en ella.

· Otra de las razones que ayudan en este momento es el actual valor del dólar, en cifras del Banco de la República, la tasa representativa del mercado, conocida como (TRM) alcanzó su precio máximo en agosto 10 cuando se negoció a $ 3.988 en tanto, que el mínimo se obtuvo en enero 07, ubicándose en $ 3.428. La divisa se apreció este viernes 15 de octubre en $3.755,29, un momento muy propicio para quienes desean tener una inversión en Estados Unidos, la cual les derive una rentabilidad en dólares y eventualmente califiquen para vivir y trabajar legalmente en el país del norte. Tomando ventaja del debilitamiento del dólar frente al peso.

A esto se refiere el CEO de Latam en USA. Juris Doctor - University of Miami, Masters of Arts in Latin American Studies - University of Florida. Más de 30 años ayudando a familias y negocios a instalarse en Estados Unidos.