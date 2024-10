¿Premonitorio? Inquietante mensaje de actriz de La Usurpadora antes de su muerte

El pasado sábado 12 de octubre, el mundo del entretenimiento se vio sacudido por la noticia de la muerte de Jessica Jurado, reconocida actriz de La Usurpadora y María la del Barrio, dos emblemáticas producciones de los años 90 de Televisa. Jurado, quien estaba a tan solo horas de cumplir 56 años, habría sufrido un infarto el miércoles 9 de octubre, según indicaron medios de comunicación de su país natal. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial por parte de su familia.

Casi una semana después de su muerte, un mensaje inquietante publicado en sus redes sociales ha dejado a sus seguidores en estado de shock. En este post, Jessica compartió un mensaje en el que advertía sobre su afición a la venganza: “Te recomiendo que si me hiciste algo no vuelvas a confiar en mí. Me encanta la venganza y en la primera oportunidad que tenga me la cobraré sin piedad ni remordimiento”. Esta declaración provocó una respuesta contundente de una de sus seguidoras, quien le recordó que “la venganza y el rencor no son buenos, la vida se encarga de cobrarles todo y con creces”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México, que emitió un comunicado expresando sus condolencias: “Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Jessica Jurado. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

Gabriela Spanic, quien interpretó a Paulina Martínez y compartió varias escenas junto a Jurado, expresó su devastación en las redes sociales. Los fanáticos de ambas actrices también se unieron en tributo, recordando los momentos que vivieron con La Usurpadora, uno de los grandes éxitos de la televisión mexicana de 1998.