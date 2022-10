Programa completo Agenda en Tacones 13 de noviembre de 2014

Fuerte choque entre Alianza Verde y Cambio Radical por parapolítica: Durante el tercer debate de equilibrio de poderes, en la Comisión Primera, de la Cámara, una fuerte discusión interrumpió la tranquilidad del recinto.

Fiscal propone justicia transicional para militares. Excluye falsos positivos: El fiscal General, Eduardo Montealegre, propuso que haya un modelo de justicia transicional para los militares. Sin embargo, el jefe del ente acusador aseguró que debe haber un trato diferencial entre los integrantes de la Fuerza pública y la insurgencia.

Video: Maniquíes embarazadas con uniforme de colegialas causan conmoción: En los últimos días se generó una polémica después de que una tienda en Venezuela ubicara maniquíes embarazadas con uniformes de colegio. Todo se trata de una campaña de una ONG para promover la educación sexual en menores, pero ha recibido cientos de críticas.

La U, única opción para que Angelino Garzón sea candidato a la Alcaldía: Fuentes del Consejo Nacional Electoral le confirmaron a Blu Radio que el ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá ser candidato ni a la Alcaldía de Cali, ni a la de Bogotá, por un partido diferente al de La U, debido a que incurriría en doble militancia por no renunciar antes del 24 de junio de 2014. Garzón renunció al partido el 25 de agosto.

Fiscal propone que proceso de paz termine con cierre jurídico universal: El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, propone que el proceso de paz con las Farc termine con un cierre jurídico para todos los actores del conflicto, una vez se hayan hecho todas las investigaciones y se hayan cumplido todas las sentencias.

Para cambiar a Colombia se requiere más que voluntad política: Belky Arizala: Para cambiar a Colombia se requiere más que voluntad política: Belky Arizala

Los orgasmos con los hombres divertidos y adinerados son más intensos: estudio: Un estudio realizado por la Universidad de Albany, en Estados Unidos, concluyó que los hombres que son más divertidos y tienen más dinero son los que generan más orgasmos en las mujeres.