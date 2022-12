Programa completo de Agenda en Tacones 18 de septiembre de 2014

Si usted tiene mal olor corporal no podrá entrar a esta ciudad: Burien, una ciudad de Estados Unidos, en el estado de Washington, prohibió el mal olor corporal a sus residentes.

‘Hablando paja’: rejuvenecimiento orejas se puso de moda: En Agenda en Tacones se trató el tema de una cirugía que ayuda a verse más jóvenes de lo que son.

Doctora Flavia: posiciones sexuales que favorecen el orgasmo: La doctora Flavia Dos Santos recomendó cuatro posiciones durante el acto sexual que permitirá favorecer los orgasmos de la pareja:

Así somos: nos enojamos cuando nos sacan de nuestro hábitat: Las mujeres de Agenda en Tacones hablaron acerca de esas situaciones en las cuales las personas no se sienten cómodas cuando no están en su ambiente o las circunstancias no le resultan favorables.

Alias ‘Don Antonio’ pagará 40 años de cárcel tras revocarle pena alternativa: Una juez de ejecución de Justicia y Paz Bogotá revocó la puesta alternativa de 8 años a Édgar Fierro Flórez, alias 'Don Antonio'.

Centro Democrático plantea debate sobre Farc-política: La bancada del Centro Democrático en el Congreso de la República estaría preparando estaría preparando un nuevo debate de control político sobre la relación de los grupos armados ilegales, como las Farc, con algunos parlamentarios.