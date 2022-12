Programa completo de En BLU Jeans 2 de agosto de 2014

Estudiantes me escupieron y me pegaron en el rostro: vicedecano de la Udea: Dos estudiantes de la Universidad de Antioquia agredieron al vicedecano de la Facultad de Ciencias y Humanas, Hernando Muñoz Sánchez, luego de pedirle a uno de ellos que no parqueara la moto en la zona de peatones en el interior de la institución.

Con Fe, trabajo y paciencia, Falcao encara su regreso: El delantero colombiano del Mónaco Radamel Falcao García vuelve a jugar tras varios meses de baja ante el Valencia en un amistoso que se disputará este sábado en Londres, aunque empezará en el duelo en el banquillo.

Uribistas proponen proyecto que elimine artículos de Marco jurídico para la paz: El representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, presentará la próxima semana un proyecto de ley en la Comisión Primera en la que se pide la eliminación de los artículos de justicia transicional del Marco jurídico para la paz, que permitirían a jefes guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad llegar al Congreso.

De discos de vinilo al streaming: así va la evolución de la industria musical: Desde hace varios años la industria musical ha evolucionado y se ha convertido en un gran negocio digital. Alberto Marchena, quien ha trabajado en ese sector, explicó cómo marcha ese mercado.

ManServants, el servicio ideal para que las mujeres hagan sus deseos realidad: Dos chicas publicitas crearon una compañía con la que buscan cumplir los deseos femeninos. Se trata ManServants (Sirvientes), un servicio para que las mujeres paguen a hombres y cumplan todos sus deseos, excepto sexuales.

Freddie Highmore promociona en Colombia nueva temporada de Bates Motel: El actor birtánico Freddie Highmore, conocido por sus papeles en Finding Neverland y Charlie y la fábrica de chocolate, pasó por los estudios de Blu Radio para hablar de la nueva temporada de la serie Bates Motel, secuela de Psicosis, en donde encarna a Norman Bates.

¡Es un hecho! Con solo aplaudir podrá localizar su celular: Todas las mujeres suelen tener un momento de tensión al buscar dentro de la inmensa cartera objetos que necesitan al instante, como el celular. Ese pequeño tormento podría terminar con la aplicación Clap Phone Finder.