Programa completo En Blu Jeans 10 de mayo de 2015

Raúl Castro agradeció al papa su mediación con Estados Unidos El presidente cubano, Raúl Castro, se entrevistó el domingo durante una hora con el papa Francisco, a quien le "agradeció su mediación" entre Cuba y Estados Unidos, informó el portavoz del Vaticano.

De ser aprobada, fiscal demandaría Reforma de Equilibrio de Poderes En una entrevista en el periódico El Tiempo el Fiscal General Eduardo Montealegre anuncio que de ser aprobada la Reforma de Equilibrio de poderes que es estudiada y debatida en su séptimo debate en el Congreso, la demandará anta la Corte Constitucional.

Denuncian que Policía retuvo ambulancia que trasladaba a un herido en Cauca En el departamento del Cauca denuncian que la fuerza pública retuvo a una ambulancia que trasladaba de urgencia a una persona con un impacto de bala, situación que conllevó a que falleciera al no ser intervenida a tiempo.

Llaman “asesina” a Kim Kardashian y el video se vuelve viral Es viral un video en el que un grupo de manifestantes sabotea la promoción de Selfish, el libro de Kim Kardashian.

Este video le dará las razones para que hoy diga ‘Gracias mamá’ En redes sociales circulan cientos de videos para fechas especiales. Uno de ellos es ‘Gracias Mamá’, de Casi Creativo, que le dará las razones por las que usted debería hoy, Día de las Madres, agradecer a ese ser tan especial.

¿Papada? Este medicamento lo podría sacar del problema Un medicamento, llamado Kybella, promete ser la solución para los problemas de papada.

Santos está “culipronto” por suspender uso de glifosato: procurador El senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó la decisión del presidente Juan Manuel Santos buscar que se suspendan las fumigaciones con glifosato y señaló que sin sustituir el químico, los cultivos ilícitos sigan creciendo, para continuar financiando el terrorismo.

No madura el coco: la canción de Alejandro Sanz “que Maduro no entiende” El cantautor español Alejandro Sanz celebró la figura del rey de España, Felipe VI, pero cuestionó la sabiduría del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien dijo no iba a entender si una de las canciones de su disco era para él.

¡Atención hombres! Cosas que usted debe saber si sale con una madre soltera La psicóloga terapeuta María Helena López analizó un hecho que es muy común en la actualidad y es "ser novio de una madre soltera".

Hallan fosa con restos de al menos nueve personas en el norte del Valle Gracias a información dada por campesinos de la región, autoridades hallaron una fosa con restos humanos de varias personas en zona rural de Cartago, en el norte del Valle.

¿Cuál es el mejor destino para celebrar el Día de la madre? Juan Carlos Solarte le trae En BLU Jeans los destinos favoritos si quiere sacar a pasear a su mamá en el Día de las madres.

'El viaje del acordeón', el documental que cuenta la travesía del vallenato La película colombiana ‘El viaje del acordeón’, dirigida por Rey Sagbini y Andrew Tucker, se estrenará en las salas de cine del país el próximo 14 de mayo.