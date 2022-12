Programa completo En BLU Jeans 15 de junio de 2015

Intensamente: una cinta animada para toda la familia: "Inside Out" es la última producción de Pixar que sedujo completamente a la crítica en el pasado Festival de Cannes, de la mano de Pete Docter ("Up", "Monsters, Inc.") y que promete arrasar en las salas de cine.

Publicidad

Un guerrillero muerto y dos soldados heridos dejan combates en el Cauca: Un guerrillero muerto y dos soldados heridos dejan combates que se presentaron en diferentes puntos en el departamento del Cauca.

Falcao reducirá su sueldo a la mitad para jugar en el Chelsea: Según del diario deportivo español Sport, el delantero de la Selección Colombia se encuentra a un paso de ser nuevo jugador del Chelsea. El tabloide señala, que para facilitar esta negociación, ‘El Tigre’ estaría dispuesto a rebajar su sueldo a la mitad.

Publicidad

Crean una bicicleta que rueda por tierra y en el agua: Un arquitecto brasileño presentó este martes una bicicleta que rueda tanto por tierra como en el agua con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de crear nuevas formas de transporte en las grandes ciudades.

Publicidad

ONU felicita a Colombia por seguir en proceso de paz pese a accionar de Farc: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, felicitó hoy que las partes que negocian la paz en Colombia se mantengan en este proceso pese a los recientes choques violentos.

El papa Francisco aún no tiene una fecha precisa de su visita a Colombia: El papa Francisco le dijo al presidente Juan Manuel Santos que aún no hay una fecha concreta para la visita del Papa Francisco para su visita a Colombia.

Publicidad

En operativo que dio de baja a alias ‘Marquitos’ fue herido su jefe de seguridad: En una clínica de Barrancabermeja permanece Wilson Velásquez, jefe de seguridad de alias ‘Marquitos’, el guerrillero del ELN que fue dado de baja en las últimas horas en una operación conjunta entre tropas del Ejército e inteligencia de Policía.

Publicidad

¿Cómo identificar sus fortalezas laborales? Aquí se lo explicamos: Victoria Eugenia Revelo, consultora Senior de Gallup Colombia, explicó en BLU Jeans cómo conocer sus fortalezas y así alcanzar un mayor éxito laboral.

Curules de afrodescendientes fueron obtenidas de manera ilegal: Fiscalía: El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que las curules para las minorías afrodescendientes fueron obtenidas de forma ilegal en las pasadas elecciones.

Publicidad

La agonofilia, una parafilia que lo puede meter en problemas: El doctor José Manuel González explicó En BLU Jeans en qué consiste la “agonofilia”, un comportamiento sexual que consiste en excitarse después de una pelea física con la pareja.

Publicidad

Fotos: Jacky Vasquez, el ‘clon’ de Ariana Grande en Instagram: Le estadounidense Jacky Vasquez se ha convertido muy popular en redes sociales por el gran parecido que tiene con la reconocida actriz, cantante y compositora Ariana Grande.