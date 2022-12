¡Que no se apague la llama! Alexandra Pumarejo da consejos para reavivar el amor

La presentadora de Agenda en Tacones Alexandra Pumarejo dio algunos consejos para que las parejas sepan afrontar las etapas difíciles y aprendan a reavivar la llama del amor:

1. Comunicarse honestamente. Mujeres y hombres suelen confiar sus preocupaciones o problemas a los amigos o familiares, pero la última en saber es la pareja. Es importante generar confianza y trabajar en equipo para afrontar las dificultades juntos.



2. Cumpla sus promesas. Si había quedado de llegar temprano a casa o de salir a alguna parte con su pareja debe cumplir lo que prometió para que se mantenga la confianza.

3. Acompañar a su pareja siempre. La vida está llena de cosas buenas y malas, pequeñas decisiones y grandes retos. Lo más importante es acompañar a su pareja y estar ahí para ayudar y escuchar.



4. Reírse de la relación. No tomarse muy en serio las cosas, pero no burlarse de la pareja delante de otras personas. Si tiene algún tema que quiera tocar con su pareja puede hacerlo entre risas, pero no burlarse para menospreciar.



5. No crea que tiene toda la razón. Trate de no criticar o lanzar juicios constantes sobre su pareja, por el contrario, construya la solución al problema con el otro. Su pareja también tiene una opinión y puede tener la razón.



6. Hablar los problemas. No se guarde los sentimientos de tristeza o rabia, es mejor hablar con su pareja y subsanar las diferencias.